Amazon-Kreditkarte kurzfristig mit bis zu 40 Euro Startgutschrift

Amazon bewirbt die eigene Visa-Kreditkarte mit erhöhtem Startguthaben, denn es sind bis zu 40 Euro statt nur 15 Euro möglich. Im Rahmen der Frühlingsangebote können sich sowohl Neu- als auch ehemalige Kunden und Kundinnen die Amazon Visa mit einer erhöhten Startgutschrift sichern. Die Aktion richtet sich nur an Prime-Mitglieder.

Neue Kunden und Kundinnen : 30 Euro statt 15 Euro

: 30 Euro statt 15 Euro Ehemalige Kunden und Kundinnen : 40 Euro statt 25 Euro

: 40 Euro statt 25 Euro zum Angebot

Amazon Visa ist kostenlos und ohne Jahresgebühr

Mit der Amazon Visa sammelt ihr 1 Prozent in Punkten auf Amazon-Einkäufe und 0,5 Prozent auf alle anderen Zahlungen mit der Karte. Das bedeutet: Bei einem Einkauf von 100 Euro erhaltet ihr 100 Punkte, was 1 Euro entspricht. An speziellen Aktionstagen profitieren Prime-Mitglieder sogar von 2 Prozent Cashback.

Am 29. und 30. März 2 Prozent Cashback erhalten

Prime-Mitglieder können am 29. und 30. März 2 statt nur 1 Prozent Cashback mitnehmen. Da die Frühlingsangebote noch bis zum 31. März laufen, könnt ihr quasi doppelt sparen.

Umsätze per App prüfen, aber kein Apple Pay

Ihr könnt eure Einkäufe schnell und sicher über Zinia, die Konsumentenfinanzierungsplattform von Santander, abwickeln und könnt jederzeit zwischen Vollzahlung und Teilzahlung wählen. Angesammelte Punkte können einfach und intuitiv über die Amazon Visa-App eingesehen werden, genauso wie bei der Einlösung der Punkte an der Kasse bei Amazon.de.

In der neuen Amazon Visa-App könnt ihr all eure Umsätze einsehen, Push-Nachrichten in Echtzeit erhalten, Karteneinstellungen vornehmen, eine Wunsch-PIN vergeben, die gesammelten Punkte sehen und mehr. Das Kartenlimit ist mit 2.000 Euro durchaus hoch und kann im Nachgang auch erhöht werden. Etwas traurig ist, dass Apple Pay nicht unterstützt wird.

Kommt die Amazon Visa für euch in Frage? Generell sind die Konditionen gut, das Fehlen von Apple Pay ist aber mehr als ärgerlich.