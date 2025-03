„Out There“ und „Evoland 2“ jetzt kostenlos im Epic Games Store

Der Epic Games Store steht als alternativer Markplatz zur Installation auf dem iPhone bereit. Im wöchentlichen Rhythmus kann man zwei Spiele komplett kostenfrei laden und spielen. Bis zum 3. April 2025 stehen „Out There – Omega Edition“ und „Evoland 2“ gratis zum Download bereit. Hier könnt ihr den Epic Games Store laden und installieren.

Out There – Omega Edition

Das Weltraum-Abenteuer hat einen hohen Schwierigkeitsgrad und erfordert ein taktisch kluges Ressourcen-Management eines im 22. Jahrhundert gestrandeten Astronauten, der in einem fremden Sonnensystem versucht, zu überleben.

Unter anderem gehört es zu den Aufgaben des Spielers, die Instandhaltung des Raumschiffs zu gewährleisten, neue Rohstoffe zu genieren und zwischen den Planeten hin und her zu reisen. In einer Art Maschinenraum erhält man Einblick in die bestehenden Techniken des Raumschiffes, sowie die noch vorhandenen Energie- und Materialressourcen. Von großer Bedeutung sind unter anderem eine angemessene Treibstoff-, Sauerstoff- und Eisenreserve, die dem Überleben und der Fortbewegung dienen.

Evoland 2: Spannendes Abenteuer

Im zweiten Akt des Abenteuers gibt es mehr als 20 Stunden Spielspaß, wobei abermals witzige Anspielungen auf klassische Videospiele vorhanden sind. Auch in Evoland 2 müsst ihr euch mit zwei D-Pads durch die Welten bewegen, Objekte einsammeln, Dialoge anhören, kleine Rätsel lösen oder auch Gegner eliminieren. Abermals kommt eine Retro-Grafik zum Einsatz, wobei diese noch einmal aufpoliert wurde und auf den neuen iPhones wirklich klasse aussieht. Des Weiteren gibt es Support für MFi-Gamecontrollers.