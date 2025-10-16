Pocket Boss: Spielerisch Firmen-Charts manipulieren

Pocket Boss (App-Store-Link) ist ein neu gelaunchtes Puzzle-Spiel des Schweizer Indie-Studios Playables, in dem ihr in die Rolle eines Remote-Mitarbeiters schlüpft, der vom Boss per Chat dazu aufgefordert wird, die Firmen-Charts „in Ordnung“ zu bringen, die die Performance des Unternehmens zeigen. Dabei geht es nicht darum, wahrheitsgetreu zu sein, sondern das Unternehmen so gut wie möglich darzustellen.

Das Spiel selbst ist aufgebaut wie ein Chat. Euer Chatpartner ist der Boss, der euch in kurzen Abständen neue Charts sendet, die ihr bitte überarbeiten sollt. Ein Tippen auf das Chart genügt und es öffnet sich als interaktive Grafik, die ihr anhand von Wischgesten bearbeiten könnt. Dabei ist die Richtung von vornherein klar: Die Zahlen müssen „nach oben“ gehen. Das heißt, ihr müsst die Grafiken so anpassen, dass der Erfolg eures Unternehmens besonders groß erscheint.

Dabei sind unter anderem Charts zu Produktivität, Kundenzufriedenheit, Gewinnen und Marktanteil. Die Grafiken, die zum Beispiel als Kreisdiagramme, Balkendiagramme oder Streudiagramme kommen, sind dabei sehr simpel gehalten und können binnen wenigen Sekunden bearbeitet und das Puzzle damit gelöst werden.

Seid ihr fertig, geht es zurück in den Chat mit dem Boss, der schon die nächste Aufgabe für euch bereithält. Ihr selbst könnt im Chat nicht selbst tippen, sondern lediglich aus bestehenden Antwortvorschlägen auswählen. Das tut dem Spielspaß aber keinen Abbruch.

Kurzweilige, kleine Auszeit vom echten Büroalltag

Insgesamt ist Pocket Boss ein kurzweiliges kleine Spiel, das das Thema Datenmanipulation am Arbeitsplatz geschickt spielerisch verarbeitet. Der Schwierigkeitsgrad dürfte aus meiner Sicht etwas höher sein. Trotzdem könnt ihr euch mit Pocket Boss eine entspannte kleine Auszeit genehmigen.

Pocket Boss könnt ihr ab sofort im App Store für iPhone und iPad herunterladen. Das Spiel kostet einmalig 3,99 Euro und erfordert iOS 13.0 oder neuer.