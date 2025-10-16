Kleinanzeigen Pur: Werbefreies Abo für 1,99 Euro pro Monat

Werbung und Tracking ausschalten

MelKommentar schreiben zu Kleinanzeigen Pur: Werbefreies Abo für 1,99 Euro pro Monat

Eine Person sitzt vor einem Laptop und hat die Kleinanzeigen-Plattform geöffnet

Die beliebte Verkaufsplattform Kleinanzeigen, früher noch als eBay Kleinanzeigen bekannt, versucht neue Modelle auszuloten, um Geld mit dem Portal zu verdienen. Wie jetzt bekannt wurde, testet Kleinanzeigen aktuell in einer Betaphase ein neues Abonnement.

„Kleinanzeigen Pur“ lässt sich für 1,99 Euro pro Monat buchen und deaktiviert sämtliche Werbeanzeigen auf der Plattform, darunter kleine Banner, Werbevideos und Vollbildanzeigen. Zusätzlich wird auch das Tracking durch externe Werbedienstleister unterbunden. Abgesehen davon bleiben die Funktionen von Kleinanzeigen unangetastet, so dass es keine weiteren Vor- oder Nachteile für Personen mit einem „Pur“-Abonnement gibt.


„Pur“-Abo lässt sich bislang nur im Webbrowser buchen

Banner von Kleinanzeigen zum neuen Pur-Abo
Das Pur-Abo deaktiviert Werbung und Tracking in Kleinanzeigen.

Wichtig zu wissen: Das „Kleinanzeigen Pur“-Abo deaktiviert keine besonders hervorgehobenen Top-Anzeigen und interne Werbemaßnahmen in Kleinanzeigen, diese bleiben auch weiterhin sichtbar. Wer das Pur-Abo abschließen will, kann dies bisher ausschließlich in der Webversion von Kleinanzeigen erledigen, in den mobilen Apps (App Store-Link) der Plattform ist die Abo-Option (noch?) nicht integriert. Nach Abschluss funktioniert die Werbefreiheit dann aber auch in den Apps, sofern man mindestens Version 100.56.0 installiert hat.

Habt ihr das Pur-Abonnement im Browser über die Einstellungen im eigenen Konto gebucht, könnt ihr es anschließend plattformübergreifend auf allen Geräten, die mit dem gleichen Account verbunden sind, nutzen. Bezahlen könnt ihr das Abo mit Debit- oder Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Pay. Kündigen lässt sich das Pur-Abo von Kleinanzeigen jeweils zum Monatsende, eine automatische Verlängerung lässt sich in den Einstellungen deaktivieren. Wenn man das Abo kündigt, fällt man automatisch wieder auf die normale werbefinanzierte Version der Verkaufsplattform zurück.

‎Kleinanzeigen: Jetzt ohne eBay
‎Kleinanzeigen: Jetzt ohne eBay
Download QR-Code
‎Kleinanzeigen: Jetzt ohne eBay
Entwickler: Marktplaats BV
Preis: Kostenlos

Anzeige

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Mehr zum Thema Shopping

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de