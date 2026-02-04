Kaufland: Aus Kaufland Card wird „Kaufland XTRA“ mit weiteren Vorteilen

So ziemlich jeder Supermarkt und Discounter hat mittlerweile ein eigenes Bonus- und Rabattprogramm, das meist über eine App abgewickelt wird – sei es Lidl, Rossmann oder REWE. Auch die große Supermarktkette Kaufland will hier nicht hintenan stehen und hat im Januar dieses Jahres bereits angekündigt, die „Kaufland Card“ mit einem rein digitalen Vorteilsprogramm namens „Kaufland XTRA“ zu ersetzen. Ende Januar war Kaufland XTRA bereits in einigen Kaufland-Filialen in Rumänien und Moldau aufgetaucht, und auch ein baldiger Start in Deutschland wurde in Aussicht gestellt.

Nun gibt es ein definitives Startdatum für Kaufland XTRA in Deutschland: Ab Donnerstag, dem 12. Februar 2026, wird das Vorteilsprogramm auch hierzulande nutzbar sein. Bereits im Januar wies die Kaufland-App bereits Hinweise und Übersetzungen für Kaufland XTRA auf. Kaufland schafft damit die physische Karte endgültig ab: Wer alle Vorteile nutzen will, muss die Kaufland-App verwenden. Von Kaufland heißt es zum neuen XTRA-Programm auf der eigenen Aktionsseite:

„Mehr XTRA mit Kaufland Card XTRA: Ab dem 12. Februar 2026 wird die Kaufland Card noch besser! Sichere dir in unseren Filialen und auf unserem Online-Marktplatz Kaufland.de alle bestehenden Vorteile und profitiere darüber hinaus von neuen, exklusiven Vorteilen mit Kaufland Card XTRA.“

Jetzt ein Treuepunkt pro Euro Einkaufswert

Kaufland plant, zahlreiche und wechselnde Coupons anbieten, um den Einkauf in den eigenen Filialen möglichst attraktiv zu gestalten. Diese heißen dann selbstverständlich „XTRA Coupons“, wobei das klassische Sammeln von Treuepunkten bestehen bleibt, allerdings wohl mit einer neuen Logik. Während man bisher für je 5 Euro Umsatz 1 Treuepunkt gesammelt hat, stellt man das Punktesystem so um, dass jeder Euro Umsatz 1 Punkt bringt – das ist einfacher und logischer.

Gleichzeitig erwartet Kaufland einen Anstieg der Prämien, während die Umstellung dafür sorgt, dass Kundinnen und Kunden deutlich schneller eine Prämie einlösen können. Die gesammelten Treuepunkte können sich laut Kaufland für „tolle Prämien, exklusive Coupons oder Peisvorteile bei unseren Treueaktionen“ einlösen lassen. Für die Einlösung von Treuepunkten für Gratis-Prämien ist ein bestimmter Mindesteinkaufswert in einem Kaufland-Supermarkt erforderlich.

Die Kaufland-App (App Store-Link) steht kostenlos in den jeweiligen App Stores für iOS und Android bereit. Wer sich neu registriert, erhält neben allen oben beschriebenen Vorteilen einen 5-Euro-Coupon für den Online-Marktplatz von Kaufland.de. Ab dem 12. Februar 2026 bekommt man zusätzlich 50 Treuepunkte für die Registrierung. Die iOS- und iPadOS-App von Kaufland ist rund 235 MB groß und benötigt iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät.