Smart Home Tage bei tink.de mit vielen bekannten Marken gestartet

Es kann mal wieder gespart werden. Im Smart Home Online-Shop tink.de sind heute die Smart Home Tage gestartet. Mit dabei sind unter anderm Hersteller wie Tado, Homematic, Abus, TP-Link oder Nuki. Abr auch die eigene Hardware aus der tink Basics Serie könnt ihr euch aktuell wieder zum Sparpreis sichern. Wie immer gilt: Ab einem Bestellwert von 99 Euro ist der Versand kostenlos. Wir haben einige spannende Deals für euch herausgesucht.

Legen wir doch einfach mal mit den tink Basics Smart Plugs los, denn die sind dank Matter universell einsetzbar. Im 3er-Set bezahlt ihr für die Smart Plugs derzeit nur 34,95 Euro (zum Angebot). Die Einbindung in euer Smart Home erfolgt einfach durch das Scannen des QR-Codes, die Verbindung wird dann automatisch per WLAN hergestellt.

Smarte Heizkörper-Thermostate für die kalten Tage

Matter over Thread gibt es bei Tado X. Die smarten Heizkörper-Thermostate können ebenfalls direkt über Apple Home hinzugefügt werden. Sie sind optisch schick gestaltet, verfügen über einen herausnehmbaren Akku und der Motor arbeitet sehr leise. Das Doppelpack bekommt ihr derzeit für 104,95 Euro (zum Angebot).

Mit 129,95 Euro (zum Angebot) etwas teurer, dafür aber erstmals reduziert, ist das Eve Thermo der fünften Generation. Auch hier bekommt ihr natürlich ein Doppelpack, um direkt zwei Räume ausstatten zu können. Das Design ist klassischer und für die Stromversorgung werden einfach wechselbare Batterien genutzt. Wir haben beide Thermostate schon im Video vorgestellt, schaut gerne noch mal rein.

Ebenfalls im Video haben wir uns das Nuki Smart Lock Pro angesehen, damit haben wir es sogar ins Fernsehen geschafft. Hier gelangt ihr direkt zum Beitrag des NDR, der vor allem für Neulinge ziemlich interessant sein dürfte. Im Bundle mit dem Keypad 2 inklusive Fingerabdrucksensor bezahlt ihr für eines der besten Smart Locks überhaupt derzeit nur 359,95 Euro (zum Angebot).

Und dann haben wir noch einen Kracher, der zwar nicht unbedingt etwas mit Smart Home zu tun hat, aber trotzdem ungemein praktisch ist. Die Anker Nano Powerbank mit integriertem USB-C-Kabel gibt es derzeit im Doppelpack für nur 49,95 Euro (zum Angebot). Damit macht ihr nicht nur euch glücklich, sondern einfach noch jemand anders.