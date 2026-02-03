Dreame Ecceluxe Slim: Espresso-Vollautomat statt Bodenreinigung

Mein Kollege Frederick ist ja gerade zu Besuch in Dreame und wird nächste Woche sicherlich noch spannende Details berichten. Schon jetzt ist klar: Dreame setzt voll auf Angriff. Nachdem zuletzt smarte Beleuchtung, Fernseher, Haushaltsgroßgeräte und sogar eine Action-Cam vorgestellt wurden, ist jetzt der erste Espresso-Vollautomat bereit für den Start.

Entdeckt wurde die Neuheit von den Kollegen von Smart Home Assistent auf Amazon. Dort ist der Dreame Ecceluxe Slim für 549 Euro (Amazon-Link) gelistet und soll ab April ausgeliefert werden. Trotz der kompakten Größe verspricht der Hersteller einen Geschmack der Meisterklasse, wobei das vermutlich von weitaus mehr abhängt als nur von der Maschine selbst.

Dreame Ecceluxe Slim ist nur 18 Zentimeter breit

Die Größe ist für einen Vollautomaten aber wirklich sehr beeindruckend. Der Dreame Ecceluxe Slim ist nur 18 Zentimeter breit, das ist deutlich weniger als bei der Philips Café Aromis Series 8000 die ich aktuell teste. Hier kommt man auf über 25 Zentimeter. Dreame verspricht weniger als ein DIN A4 Blatt Platzbedarf in der Küche, wobei ich das bei einer Tiefe von rund 40 Zentimetern nicht ganz nachvollziehen kann.

Die Steuerung erfolgt über eine Touch-Bedienung, so könnt ihr Espresso, Lungo, Milchkaffee, Cappuccino und Latte Macchiato zaubern. Zudem gibt es eine One-Touch-Tassenfüllmengensteuerung, um die Kaffeemenge manuell anpassen zu können. Ob es die Möglichkeit gibt, per App genauere Details bzgl. Kaffee- und Milchmenge anzupassen, konnte ich bisher nicht herausfinden.

Dreame verspricht eine vollautomatische Komplettreinigung, inklusive Brüheinheit-Reinigung, Entkalkung, Milchsystem-Reinigung, automatischer Start/Stopp-Reinigung und Schlauchentleerung. Die Brühgruppe soll sich in nur 3 Sekunden von Hand zerlegen lassen und ist so besonders einfach zu reinigen.