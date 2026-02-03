ZDF-App: Mediathek ist nach Update bereit für das Olympia-Spektakel

Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind eine hervorragende Quelle, wenn es um Serien, Filme und Dokus geht. Auch für die anstehenden Olympischen Winterspiele, die vom 6. bis zum 22. Februar 2026 im italienischen Mailand und Cortina d’Ampezzo stattfinden, sind die öffentlich-rechtlichen Sender eine sehr gute Anlaufstelle, um die Wettbewerbe live verfolgen zu können.

Für die ZDF-App (App Store-Link), die kostenlos für das iPhone, iPad und das Apple TV ab iOS/iPadOS/tvOS 17.0 oder neuer verfügbar ist und rund 69 MB an freiem Speicherplatz benötigt, gibt es nun ein frisches Update auf Version 6.6, mit der sich das ZDF für Olympia in die Startaufstellung begibt.

„Wir sind bereit für Olympia“, heißt es daher auch passend im Changelog im App Store vom ZDF-Entwicklerteam. Nach der erfolgten Aktualisierung der App auf Version 6.6 kann während einer Übertragung direkt im Player zwischen verschiedenen Streams gewechselt werden, so dass man nichts Wichtiges verpasst.

Darüber hinaus ist es in der ZDF-App während der Livestreams der Olympischen Winterspiele möglich, Echtzeit-Statistiken und Updates zu erhalten, während man zusieht. Ergänzt wird das Olympia-Angebot durch eine Option, Erinnerungen für kommende Streams einzurichten. So verpasst man auf gar keinen Fall, wenn beispielsweise Biathletin Franziska Preuss oder der deutsche Viererbob auf Medaillenjagd gehen.

Weiterschauen-Funktion jetzt noch schneller starten

Das ist aber noch nicht alles: In Version 6.6 der ZDF-App lässt sich das Weiterschauen-Feature jetzt noch einfacher direkt auf der Startseite oder unter „Mein ZDF“ aktivieren. Wer eine Sendung verpasst hat, findet wie gewohnt den Rückblick auf das vergangene Fernsehprogramm unter „Live & TV“. Abschließend hat man das Nutzererlebnis über einige dezente visuelle Verbesserungen und einige Fehlerbehebungen abgerundet.

Die neue Version 6.6 der ZDF-App kann ab sofort kostenlos im deutschen App Store heruntergeladen werden. Die Anwendung bekommt im Schnitt sehr gute 4,5 Sterne von den Nutzern und Nutzerinnen spendiert. Das Olympia-Angebot des ZDFs kann man auch auf der Website des Senders einsehen.