Itsytv: Kleines Mac-Tool bringt eine Apple TV-Fernbedienung in die Menüleiste

Wer einen Mac und ein Apple TV besitzt, hat sich möglicherweise schon einmal gefragt, wie man die Konnektivität dieser beiden Geräte verbessern könnte. Der Entwickler Nick Ustinov hat sich diese Frage offenbar auch gestellt, kurzerhand die Mac-App Itsytv entwickelt und bei GitHub veröffentlicht.

Die kleine Anwendung in der Menüleiste wirkt auf den ersten Blick unscheinbar, löst aber ein sehr konkretes Alltagsproblem vieler Apple‑TV‑Nutzer und ‑Nutzerinnen. Statt auf aufgeblähte Frameworks wie Electron zu setzen, wurde sie vollständig mit Swift und SwiftUI umgesetzt und setzt auf ein minimalistisches, aber übersichtliches Interface. Das Ergebnis ist eine App, die leise im Hintergrund arbeitet, sich nahtlos in die Menüleiste einfügt und jederzeit bereit ist, das heimische Apple TV zu steuern.

Im Zentrum steht ein App‑Launcher, der sämtliche installierten Apple‑TV‑Apps in einer kompakten Übersicht mit ihren vertrauten App‑Store‑Symbolen präsentiert. Ein Klick genügt, um eine Anwendung auf dem Fernseher zu starten. Gesteuert wird dabei fast ausschließlich über die Tastatur: Pfeiltasten, Return, Leertaste und Escape ersetzen die sonst obligatorische Fernbedienung. Wer will, legt die Hardware‑Remote zur Seite und navigiert ganz bequem und komplett vom Schreibtisch aus, ohne die Hand von der Tastatur nehmen zu müssen.

Die Benutzeroberfläche orientiert sich bewusst an der originalen Fernbedienung von Apple. D‑Pad, Wiedergabe/Pause, Lautstärke, Home, Menü, Zurück und Standby sind dort angeordnet, wo man sie intuitiv erwartet. Hinzu kommt ein Feature, das man nach kurzer Zeit nicht mehr missen möchte: Eine Texteingabe. Statt mühsam Buchstaben auf dem Bildschirm zusammenzuklicken, lassen sich Suchbegriffe und Passwörter bequem über die Mac‑Tastatur eingeben. Gleichzeitig zeigt die Menüleiste jederzeit, was aktuell abgespielt wird, inklusive Albumcover, Titel, Interpret und einer Live‑Fortschrittsanzeige.

Steuerung mehrerer Apple TV-Geräte im Haushalt möglich

Mit Itsytv lassen sich auch gleich mehrere Apple‑TV‑Geräte im selben Netzwerk koppeln und bei Bedarf blitzschnell wechseln: Dies ist extrem praktisch für Haushalte mit mehr als nur einem Fernseher mit angeschlossenem Apple TV. Die Kommunikation ist zudem Ende‑zu‑Ende verschlüsselt, sensible Kopplungsdaten werden sicher im Schlüsselbund von macOS abgelegt.

Darüber hinaus ist Itsytv komplett kostenlos, MIT‑lizenziert, werbefrei, und kommt ohne Tracking aus. Der gesamte Quellcode kann bei GitHub eingesehen werden, weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website. Für die Installation der App wird mindestens macOS Sonoma oder neuer benötigt. Schaut euch bei Gelegenheit auch die Mac-App Itsyhome des gleichen Entwicklers an, die die Steuerung des Smart Homes über die Menüleiste des Macs ermöglicht. Kleiner Fun Fact zum Schluss: Die Kalender-App Itsycal stammt nicht von Nick Ustinov, sondern vom Entwicklerstudio Mowglii.