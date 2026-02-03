Apple hält ältere Geräte am Leben: Diese Updates sind jetzt wichtig

Apple hat still und leise neue Software-Updates für ältere Macs und Apple Watches veröffentlicht, um diese weiterhin mit aktuellen Features kompatibel zu halten. Zwar bringen sie keine neuen Funktionen, dennoch sind sie extrem wichtig, denn sie sorgen dafür, dass zentrale Dienste wie iMessage, FaceTime und die Geräteaktivierung auch in Zukunft zuverlässig funktionieren.

Diese Updates sind erschienen

Konkret verteilt Apple aktuell folgende Versionen:

macOS 11.7.11

watchOS 10.6.2

watchOS 9.6.4

Die Updates richten sich gezielt an Geräte, die weder macOS 26 noch das aktuelle watchOS 26 ausführen können.

Warum das Update so wichtig ist

Laut den offiziellen Versionshinweisen verlängert Apple mit diesen Updates ein zentrales Sicherheitszertifikat, das unter anderem für iMessage, FaceTime sowie die Aktivierung von Geräten verantwortlich ist.

Ohne das Update würden genau diese Funktionen ab Januar 2027 schrittweise ihren Dienst verweigern. Apple greift also frühzeitig ein, um ältere Hardware weiterhin nutzbar zu halten.

Noch mehr Updates für ganz alte Geräte

Zusätzlich hat Apple weitere Updates nachgeschoben. Dazu zählen:

macOS Catalina Sicherheitsupdate 2026-001

watchOS 6.3.1 für sehr alte Apple Watches

Auch hier steht klar die Sicherheit und langfristige Funktionsfähigkeit im Fokus.