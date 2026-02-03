Mehr Power, weniger Gewicht: Anker Solix C2000 Gen 2 startet in Europa

Es gibt mal wieder eine neue Powerbank von Anker Solix. Wobei, so neu ist die Anker Solix C2000 Gen 2 auch wieder nicht, denn sie ist im vergangenen Jahr bereits in den USA gestartet. Jetzt startet das Modell mit angepassten Steckern auch in Deutschland (zum Shop) – wir haben alle wichtigen Informationen für euch gesammelt.

„Mit 2.048 Wattstunden Kapazität und 2.400 Watt Leistung (4.000 Watt Peak) richtet sich das Modell vor allem an Camper und Vanlife-Fans sowie an Haushalte, die eine zuverlässige und flexible mobile Stromversorgung suchen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Anker Solix.

Die angesprochenen 4.000 Watt dürften ausreichen, um so ziemlich jedes elektrische Gerät aus dem Haushalt starten zu können. Die allermeisten Geräte laufen nach dem Start ja nicht mehr mit voller Leistung und die dauerhaften 2.400 Watt, die die Anker Solix C2000 Gen 2 liefert, sollten ausreichend sein.

Die beeindruckende Ladeleistung der Anker Solix C2000 Gen 2

Der Strom geht allerdings nicht nur schnell raus, sondern auch schnell rein. Wenn ihr zwei Lademöglichkeiten kombiniert, könnt ihr die leere Powerbank in weniger als einer Stunde komplett aufladen. Hier eine kleine Liste für euch:

2.600 Watt kombiniert AC + Solar: 80 Prozent in 45 Minuten, 100 Prozent in 58 Minuten

2.300 Watt Steckdose oder Benzin- bzw. Gasgenerator: 80 Prozent in 66 Minuten, 100 Prozent in 88 Minuten

800 Watt Solar (60V/17A): 80 Prozent in 2:24 Stunden, 100 Prozent in 3 Stunden

800 Watt über Fahrzeugmotor/Lichtmaschine (via Zubehör): 100 Prozent in 2:36 Stunden

120 Watt über 12-V-Autosteckdose: 100 Prozent in 23 Stunden

Was für diese Klasse ebenfalls beeindruckend ist: Die Anker Solix C2000 Gen 2 ist mit den meisten Solarmodulen mit einer Spannung von bis zu 60 Volt kompatibel. Damit könnt ihr sie nicht nur an die recht teuren faltbaren Panels hängen, sondern Zuhause auch ein echtes Solarmodul verwenden.

Wofür kann man die Powerbank abseits des Campings nutzen?

Mit der hohen Peak-Leistung eignet sich die Anker Solix C2000 Gen 2 im Camper wunderbar zum Betrieb einer Kaffeemaschine. Aber was macht man, wenn man stattdessen zuhause am Schreibtisch sitzt?

Für sensible Geräte, die auf eine stabile, unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen sind, verfügt die Powerstation zudem über eine UPS-Umschaltzeit von unter 10 Millisekunden. Zuhause steckt ihr die Powerbank also einfach nur in die Steckdose und eure Geräte direkt in die Powerbank. Sollte es dann zu einem Stromausfall im Haus kommen, schaltet das System automatisch auf Akkubetrieb um und eure Geräte bleiben eingeschaltet.

Zuhause nutze ich eine ähnliche Powerbank, um meinen gesamten Schreibtisch im Home Office mit Solarenergie zu versorgen. Das klappt von März bis Oktober wunderbar, danach stelle ich einfach auf klassischen Netzstrom um.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick

Die Anker Solix C2000 Gen 2 wiegt 18,9 Kilogramm und ist 45,9 x 25 x 25,7 Zentimeter groß. Die Powerbank bietet insgesamt neun Anschlüsse, neben den vier Steckdosen auch zwei 140 Watt USB-C-Ports.

Bis zum 23. Februar 2026 läuft eine Pre-Heat-Phase. Kunden, die sich in diesem Zeitraum anmelden, profitieren im Rahmen des Early-Bird-Sale vom 24. Februar bis zum 31. März 2026 von einem auf 999 Euro reduzierten Preis sowie einem kostenlosen 100-Watt-Solarpanel. Der reguläre Preis der Powerbank wird bei 1.499 Euro liegen. Mehr Infos findet ihr direkt auf der Webseite von Anker Solix.