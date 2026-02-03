Nachträglich smart machen: Neues Eve Motionblinds Upgrade Kit

Ihr habt bereits ein perfekt auf eure Gegebenheiten angepasstes Rollo an euren Fenstern, wollt dieses aber zukünftig auch smart steuern können? Falls das bisherige Eve Motionblinds Upgrade Kit für eure Rollos zu groß war, gibt es gute Neuigkeiten. Der bekannte HomeKit- und Matter-Hersteller hat jetzt eine kompaktere Lösung vorgestellt.

Mithilfe des beiliegenden Adaptersets lässt sich der neue Motor in Rollo-Rohre mit einem Außendurchmesser von 25 bis 30 Millimetern und einer Mindestbreite von 57 Zentimetern einschieben. Damit macht Eve Motionblinds Upgrade Kit einen großen Kompatibilitätssprung, insbesondere im Mainstreamsegment, und ermöglicht es noch mehr Haushalten, ihre bestehende Beschattung mühelos und nachhaltig zu motorisieren.

Eve Motionblinds Upgrade Kit lässt sich einfach installieren

Was besonders wichtig ist: Die Installation ist ohne großen Aufwand möglich. Es ist keine Verkabelung und auch kein Fachwissen nötig. Im Lieferumfang enthalten sind Träger, Blenden sowie ein Adapterset zur Fixierung des Motors in den Rohren zahlreicher Rollo-Fabrikate. Der Motor wird per USB-C-Kabel geladen, der integrierte Akku bietet eine Laufzeit von bis zu einem Jahr bei typischer Nutzung.

Die Einbindung in das Smart Home erfolgt ganz einfach via Matter, so wie ihr es auch von vielen anderen Gadgets kennt. Neben der manuellen Steuerung über eine App eurer Wahl, etwa Apple Home, können auch Zeitpläne oder Automationen erstellt werden. In der Eve-App für iPhone und iPad oder auch manuell direkt am Gerät lassen sich dabei obere, untere und Favoritenposition setzen. Die App bietet zusätzlich noch die Funktion „Adaptive Beschattung“, also die vom Sonnenstand abhängige Steuerung des Rollos.

So viel kostet das Eve Motionblinds Upgrade Kit

Das Eve Motionblinds Upgrade Kit für Rollos mit einem Durchmesser von 25 bis 30 Millimetern, ist in Kürze für 149,95 Euro im Handel erhältlich. Die Produktseite bei Amazon für die neue, kleinere Version ist leider noch nicht verfügbar. Dafür haben wir euch die Variante für große Rohrdurchmesser von 38 bis 51 Millimetern für 199,95 Euro verlinkt.