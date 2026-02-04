Eufy C28: Neuer Low-Budget-Saugroboter mit Wischwalze startet

Vorgestellt wurde er bereits vor einer ganzen Weile, jetzt ist er offiziell verfügbar. Mit dem Eufy C28 möchte sich Anker an alle Haushalte wenden, die nicht einen vierstelligen Betrag für einen Saug- und Wischroboter ausgeben wollen. Der Eufy C28 kostet regulär 599 Euro, zum Start wird er für 499 Euro (Amazon-Link) verkauft.

Das sind meine Gedanken zur integrierten Wischwalze

Die Sache mit der Wischwalze ist ja zunächst einmal eine gute Idee. Denn anders als Wischpads, die nur in der Basisstation gereinigt werden können, wird die Wischwalze während der Fahrt mit frischem Wasser gereinigt. Das macht auch der neue Eufy C28.

Allerdings sorgt das auch für einen viel höheren Wasserverbrauch. Daher würde ich persönlich so eine Technik nur dann verwenden, wenn der Roboter beziehungsweise die Basisstation über einen Festwasseranschluss verfügt. Bei Modellen wie dem Eufy C28 müsst ihr euch mit häufigem Auffüllen und Leeren der Tanks befassen.

Am Ende ist das wohl ein bisschen wie eine Glaubensfrage, bei der ihr selbst eine Entscheidung treffen müsst.

Der Eufy C28 ist solide ausgestattet

Für 499 Euro bekommt ihr mit dem Eufy C28 jedenfalls ein solide ausgestattetes Modell. 15.000 Pascal Saugleistung klingen erst einmal nicht viel, die meiste Zeit sind die Roboter aber ohnehin mit geringerer Leistung unterwegs. Wenn ihr bei euch nicht etliche Teppiche habt, ist das kein Problem.

Zwei Features sind in dieser Preisklasse sicherlich nicht Standard, daher erwähne ich sie an dieser Stelle gerne. Die verwicklungsfreie DuoSpiral-Bürste kommt auch mit langen Haaren klar. Zudem gibt es eine Heißlufttrocknung für die Wischwalze.

Die 28 Zentimeter breite Wischwalze reicht übrigens bis fast an den Rand, kann allerdings nicht ausgefahren werden. Dafür kann sie um bis zu 1,1 Zentimeter angehoben werden, wenn der Roboter über Teppiche fährt.