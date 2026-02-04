Mit der neuen Blink Außenkamera 2K+ (Amazon-Link) erweitert Amazon seine Smart Home-Serie um eine weitere Überwachungskamera, die mit höherer Auflösung, besserer Dämmerungsleistung und smarteren Funktionen aufwartet. Dabei bleibt Blink seiner Linie treu, denn die Kamera ist kabellos, einfach zu montieren und dennoch überraschend ausdauernd.

Mehr Details dank 2K-Auflösung und Zoom

Die neue Kamera filmt in 2K-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel), wodurch Gesichter, Fahrzeuge und Pakete deutlich klarer erkennbar sind, während ein 4-fach-Zoom zusätzlich hilft, bestimmte Bereiche gezielt näher heranzuholen. Dadurch lassen sich Details erkennen, ohne dass die Bildqualität sichtbar leidet, was besonders im Eingangsbereich oder auf der Einfahrt praktisch ist.

Farbvideo bei Dämmerung auch ohne Flutlicht

Blink hat außerdem an der Low-Light-Leistung geschraubt, denn die Außenkamera nutzt vorhandenes Umgebungslicht, um auch bei Dämmerung Farbvideos aufzuzeichnen. Erst wenn es wirklich dunkel wird, schaltet die Kamera automatisch auf Infrarot-Nachtsicht um, sodass wichtige Informationen nicht verloren gehen.

Damit die Kommunikation ebenfalls zuverlässig funktioniert, bietet die Blink Außenkamera 2K+ eine Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung, wodurch Gespräche klarer und verständlicher werden. So lassen sich Paketboten ansprechen oder Besucher informieren, ohne dass Wind oder Straßenlärm stören.

Smarte Erkennung reduziert Fehlalarme

Wer noch mehr Kontrolle möchte, kann die Kamera mit einem Blink-Abonnement erweitern, denn dadurch wird eine Personen- und Fahrzeugerkennung freigeschaltet. Die Auswertung erfolgt direkt auf dem Gerät, wodurch Bewegungen gezielt unterschieden werden, während Fehlalarme durch Tiere oder Äste deutlich seltener auftreten.

Trotz der höheren Auflösung bleibt Blink beim Thema Effizienz konsequent, denn dank eigener Chip-Technologie soll die Kamera bis zu zwei Jahre mit einem Batteriesatz auskommen. Gleichzeitig ist das Gehäuse nach IP65 zertifiziert, sodass Regen, Staub und Kälte kein Problem darstellen und sich die Kamera flexibel innen wie außen montiert lässt.

Preis, Farben und Speicheroptionen

Die Blink Außenkamera 2K+ erscheint in Schwarz und Weiß und kostet 99,99 Euro, wobei ein Sync-Basismodul bereits enthalten ist. Für lokale Aufnahmen wird optional das Sync Modul 2 mit USB-Speicher benötigt, während ein Blink-Abo zusätzlich Cloud-Speicher für bis zu 30 Tage freischaltet.