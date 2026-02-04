Apple Music: „Replay 2026“-Feature jetzt verfügbar

Apple Music hat seine jährliche Auswertung „Replay 2026“ freigeschaltet, auf die nun alle Personen mit einem aktiven Abo zugreifen können, die die von Apple festgelegten Mindestanforderungen erfüllen. Apple Music erstellt eine personalisierte Playlist mit den meistgehörten Songs und setzt damit die Tradition fort, Nutzern und Nutzerinnen einen fortlaufenden Überblick über ihr Musikjahr zu geben.

Anders als klassische Jahresrückblicke, die erst im Dezember erscheinen, begleitet Replay das gesamte Jahr und macht Hörgewohnheiten schon früh transparent. Die Funktion ist seit 2019 Bestandteil von Apple Music und wurde seither kontinuierlich ausgebaut.

Replay 2026 listet die 100 meistgespielten Songs eines Apple Music-Users in einer Rangfolge von Platz 1 bis 100 auf. Die Playlist wird wöchentlich aktualisiert und passt sich damit dynamisch an Veränderungen im Hörverhalten im Laufe des Jahres an. Was zunächst als sich entwickelnde Sammlung beginnt, wächst mit jeder Woche zu einem immer genaueren Abbild der persönlichen Musikvorlieben. Im Dezember wird die Liste schließlich zu einer endgültigen Übersicht der meistgestreamten Titel des Jahres 2026 zusammengefasst.

Nutzung des Hörverlaufs in den Einstellungen muss aktiviert sein

Der Zugriff auf Replay 2026 erfolgt direkt über die Apple‑Music‑App: Auf der Startseite findet man im Bereich „Replay“ die entsprechende Wiedergabeliste. Alternativ steht die Funktion auch in der Webversion von Apple Music zur Verfügung, bei der man sich mit der eigenen Apple‑ID anmeldet und die Replay‑Playlist der Mediathek hinzufügen kann. Ist die Playlist einmal gespeichert, aktualisiert sie sich automatisch im Wochenrhythmus, ohne dass man sich weiter darum kümmern muss.

Kommt Replay 2026 nicht sofort zum Vorschein, liegt dies häufig an technischen oder nutzungsbezogenen Voraussetzungen. Apple verlangt unter anderem, dass die Option zur Nutzung des Hörverlaufs in den Einstellungen aktiviert ist und dass ausreichend Musik abgespielt wurde, um aussagekräftige Rankings zu erstellen. Bei geringer oder unregelmäßiger Nutzung kann sich die Freischaltung daher verzögern. Zudem weist Apple darauf hin, dass es mitunter mehrere Stunden dauern kann, bis neu generierte Wiedergabelisten auf allen Plattformen sichtbar sind.