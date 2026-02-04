Apple arbeitet intensiv am Studio Display 2, denn laut neuen Informationen soll der Nachfolger bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 erscheinen, wobei sich ein Marktstart noch vor dem Sommer abzeichnet.

Leere Lager als erstes Warnsignal

Ein mögliches Indiz für ein neues Modell ist die aktuelle Liefersituation, weil das bisherige Studio Display im Apple Online Store und im Einzelhandel zunehmend schwerer verfügbar ist, und deshalb verlängern sich die Lieferzeiten spürbar. Solche Engpässe treten bei Apple häufig kurz vor einer Produktaktualisierung auf, weshalb viele Beobachter bereits mit einem Nachfolger rechnen.

Unbekanntes Apple-Display taucht in Datenbank auf

Zusätzlichen Rückenwind erhält das Gerücht, denn kürzlich wurde ein bislang unveröffentlichtes Apple-Display mit der Modellnummer A3350 in einer chinesischen Zulassungsdatenbank entdeckt, wodurch sich der Verdacht erhärtet, dass es sich dabei um das Studio Display 2 handelt.

Kein OLED, aber Hoffnung auf Mini-LED

Zwar liefert der Eintrag kaum technische Details, allerdings steht fest, dass Apple weiterhin auf ein LCD-Panel setzt, während ein Wechsel auf OLED offenbar ausgeschlossen ist. Dennoch bleibt eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung im Gespräch, weshalb sich Helligkeit und Kontrast deutlich verbessern könnten.

Schon länger kursieren Berichte, dass Apple dem neuen Studio Display moderne Display-Features spendieren will, und daher gelten ProMotion mit bis zu 120 Hz, HDR-Unterstützung sowie eine Mini-LED-Technik als realistische Optionen. Sollte sich das bewahrheiten, würde Apple seinen Monitor klar näher an das Pro Display XDR heranrücken, während der Preis vermutlich darunter bleibt.

Neben dem Display selbst könnte auch im Inneren ein großer Sprung erfolgen, denn Gerüchte sprechen von einem A19-Pro-Chip, der den bisherigen A13 ablösen soll. Dadurch könnten nicht nur die integrierte Kamera und die Lautsprecher profitieren, sondern auch Funktionen wie Center Stage oder neue Software-Features stabiler laufen.

Mögliche Vorstellung im Frühjahr

Ein Blick in die Vergangenheit liefert einen Hinweis auf den Zeitplan, weil das aktuelle Studio Display rund drei Monate vor Marktstart in derselben Datenbank auftauchte. Daher wäre eine Präsentation im März oder April denkbar, wobei Apple laut Mark Gurman spätestens bis Ende Juni liefern dürfte.