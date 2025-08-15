Apple Studio Display 2 wird wohl vom brandneuen A19 Pro-Chip angetrieben

Das nächste Studio Display von Apple bekommt ordentlich Rechenpower: Laut einer von MacRumors entdeckten und überprüften Codezeile steckt im kommenden Modell der brandneue A19 Pro-Chip.

Die Hinweise darauf tauchten gestern im Apple-Code auf. Das neue Display trägt intern den Codenamen J427 und der verbaute Chip wird höchstwahrscheinlich schon nächsten Monat im iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max Premiere feiern.

Der Prozessor im Studio Display ist nicht nur für Bildwiedergabe zuständig, sondern ermöglicht auch smarte Features wie Center Stage, Spatial Audio und die Aktivierung von „Hey Siri“. Das aktuelle Studio Display, das 2022 auf den Markt kam, nutzt noch den A13 Bionic – derselbe Chip, der 2019 erstmals im iPhone 11 verbaut wurde.

Apple Studio Display: Die gemunkelten Upgrades

Gerüchten zufolge will Apple das neue Studio Display 2 Anfang 2026 zusammen mit frischen Mac-Modellen vorstellen. Offizielle Details gibt es noch nicht, aber in der Gerüchteküche kursiert bereits ein spannendes Upgrade: Eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Damit könnte das Display bei Helligkeit, Kontrast und Farbdarstellung deutlich zulegen und damit noch mehr in Richtung Pro-Niveau gehen.