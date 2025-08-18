Jackery HomePower 2000 Ultra im Angebot: Günstiges Balkonkraftwerk mit Speicher

Anzeige. Im späten Frühjahr ist der Jackery HomePower 2000 Ultra gestartet und heute bekommt ihr das Balkonkraftwerk mit Speicher wieder zum Einführungspreis. Vorab liste ich direkt die Preise auf, etwas weiter unten findest du ausführliche Informationen sowie unseren Testbericht zum System.

Jackery HomePower 2000 Ultra für 899 Euro statt 1.099 Euro (zum Angebot)

Jackery HomePower 2000 Ultra + 4x 200 Watt Solarmodul für 1.398 Euro statt 1.698 Euro (zum Angebot)

Das kann der Jackery HomePower 2000 Ultra

Der Jackery HomePower 2000 Ultra kommt mit einer ordentlichen Grundausstattung: 2.048 Wattstunden Kapazität, ein integrierter Dual-MPPT-Controller für Solareingänge mit bis zu 2.000 Watt und sogar die Möglichkeit, einen Mikro-Wechselrichter direkt anzuschließen. So lässt sich die Eingangsleistung auf bis zu 2.800 Watt erhöhen. Streng genommen ist das dann aber schon mehr als ein klassisches Balkonkraftwerk.

Besonders interessant: Jackery bietet vergleichsweise günstige Speicher-Erweiterungen an. Ein zusätzlicher Akku mit ebenfalls 2.048 Wh Kapazität kostet derzeit nur 599 Euro statt 699 Euro – das ist im Vergleich zur Konkurrenz ein ziemlich guter Deal. Bis zu drei Zusatzakkus lassen sich mit dem Hauptmodul kombinieren, was in der Summe über 8 Kilowattstunden Gesamtkapazität bedeutet.

Neben Solarstromspeicherung unterstützt das System auch bidirektionales Laden über die Steckdose. Laut Hersteller kann sich das besonders bei dynamischen Stromtarifen lohnen, etwa wenn nachts günstiger geladen wird und am nächsten Tag schlechtes Wetter angesagt ist.

Integrierter Brandschutz als Extra

Besonders spannend ist der integrierte Brandschutz. Laut Jackery erkennt das System Risiken wie offene Flammen in Echtzeit. Kommt es zum Ernstfall, wird innerhalb einer Sekunde automatisch ein aerosolbasiertes Löschsystem aktiviert.

Also: Schaue dir gerne noch einmal das Review an und entscheide dann, ob du das aktuelle Angebot nutzen möchtest.