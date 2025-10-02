Amazon Luna startete 2022 als Amazons eigener Cloud-Gaming-Dienst, mit dem Nutzer überall und ohne Konsole und Gaming-PC Spiele spielen können. Nun soll die Plattform ein großes Update bekommen, das Amazon Luna deutlich zugänglicher machen soll. Der Launch soll noch in diesem Jahr erfolgen und der Dienst für alle Prime-Kunden ohne Zusatzkosten verfügbar sein.

Ganz neu in Amazon Luna wird dann die Sektion GameNight sein. Hier findet ihr künftig eine Sammlung von Spielen, die sich für Spieleabende mit Freunden und Familienmitgliedern eignen. Das Smartphone eines jeden Spielers fungiert dabei als Controller, sodass keine zusätzliche Hardware, abgesehen vom ohnehin nötigen FireTV-Stick, Tablet oder smart TV, angeschafft werden muss.

Zum Start der neuen Amazon Luna wird Amazon auch ein neues, speziell für GameNight entwickeltes Spiel zu launchen. „Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg“ wird exklusiv auf Amazon Luna verfügbar sein. Snoop Dogg tritt in diesem Spiel als Richter auf, der über die von euch erfundenen Fälle und Figuren urteilen muss. Weitere 25 dezidierte Multiplayer- oder für GameNight optimierte Spiele werden ebenfalls zum Start von GameNight verfügbar sein, darunter, Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens, Flappy Golf Party, Tabu und mehr.

Für den Fall, dass ihr doch mal eine Runde ohne andere Menschen zocken wollt, stellt die neue Amazon Luna euch eine Bibliothek aus mehr als 50 verschiedenen Games zur Verfügung. Indie-Spiele findet ihr dort ebenso wie Klassiker und Blockbuster-Games, etwa Hogwarts Legacy, Indiana Jones, oder Kingdom Come: Deliverance II. Zum Spielen dieser Spiele benötigt ihr allerdings einen passenden Luna-Controller.

Launchtermin noch offen

Das neue Amazon Luna soll noch in diesem Jahr gelauncht werden. Ein genauer Termin wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Wir halten euch auf dem Laufenden!