So gehts: WhatsApp-Nachrichten von Amazon abschalten

Hast du heute eine WhatsApp-Nachricht von Amazon bekommen und dich gefragt, warum? Damit bist du definitiv nicht allein, denn viele Nutzer und Nutzerinnen berichten derzeit davon. Amazon nutzt seit Kurzem WhatsApp, um Versand-Updates, Angebote oder Kontoinfos zu verschicken. Allerdings möchte nicht jeder seine Bestellungen oder Werbung über den Messenger erhalten. Falls du keine Lust auf diese Nachrichten hast, kannst du sie ganz einfach deaktivieren.

Am schnellsten geht es, wenn der Chat noch geöffnet ist und du ihn nicht gelöscht hast. Dann reicht es, das Wort STOP zu senden. Dadurch signalisierst du Amazon, dass du keine weiteren WhatsApp-Mitteilungen möchtest – ähnlich wie bei Newsletter-Abmeldungen.

WhatsApp Benachrichtigungen von Amazon komplett deaktivieren

Wenn du sicherstellen willst, dass künftig wirklich keine WhatsApp-Benachrichtigungen von Amazon mehr durchkommen, solltest du zusätzlich deine Konto-Einstellungen prüfen und anpassen. So funktioniert es Schritt für Schritt:

Öffne amazon.de im Browser oder starte die Amazon-App. Klicke auf „Mein Konto“ (in der App: kleines Profil-Icon → „Konto“). Scrolle zum Bereich „E-Mail-Benachrichtigungen, Nachrichten, Anzeigen und Cookies“. In der App heißt der Bereich „Message Center“. Öffne die „Kommunikationseinstellungen“. Unter dem Punkt „WhatsApp-Benachrichtigungen“ kannst du auswählen, welche Infos du noch erhalten möchtest – oder die Funktion komplett deaktivieren.

Tipp: Mit diesem Direktlink springst du sofort in die „Kommunikationseinstellungen“, ohne durch die ganzen Menüs klicken zu müssen.