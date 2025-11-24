Einfach vorlesen!: Großes Update auf Version 2.0 veröffentlicht

Das gemeinnützige Projekt Einfach vorlesen! gibt es bereits seit Ende 2019. Schon damals berichteten wir über die tolle App für iPhones und Co., die von der Deutsche Bahn Stiftung und der Stiftung Lesen ins Leben gerufen wurde. Der Service Einfach Vorlesen soll die positiven Effekte des Vorlesens für Kinder fördern und bietet daher auf der eigenen Website sowie in der iOS- und iPadOS-App (App Store-Link) in jeder Woche immer freitags drei neue Geschichten, die man sich vorlesen lassen kann. Sie richten sich primär an Kinder im Alter ab 3, ab 5 und ab 7 Jahren.

Alle Geschichten sind illustriert, stammen aus bekannten deutschen Kinderbuchverlagen und werden von der Stiftung Lesen eigenhändig ausgewählt. Die in jeder Woche veröffentlichten Vorlesegeschichten stehen für einen Zeitraum von vier Wochen auf der Website und in der App zur Verfügung, ehe sie wieder gelöscht werden. Insgesamt sind jedoch immer zwölf Geschichten gleichzeitig online, die auch auf dem Mac angezeigt und bei Bedarf ausgedruckt werden können. Über einen Messenger-Service kann man sich erinnern lassen, wenn neue Stories veröffentlicht worden sind.

Nun hat das Entwicklerteam von Einfach vorlesen! die eigene Anwendung auf Version 2.0 aktualisiert und bringt damit nicht nur ein überarbeitetes Design mit, sondern auch einige neue Funktionen. Erstmals ist es möglich, Inhaltsangaben zu den vorhandenen Geschichten lesen zu können, und eine Lesezeichenfunktion ermöglicht es, an der Stelle weiterzumachen, wo man zuletzt aufgehört hat. Auch ein neuer Dunkelmodus ist mit an Bord, der das Lesen bei schlechteren Lichtverhältnissen deutlich angenehmer gestaltet.

Mehr Schriftarten und Hintergrundfarben zur Auswahl

Auch sind nun weitere Anpassungen möglich, um das Leseerlebnis personalisieren zu können: Wie das Entwicklerteam berichtet, gibt es jetzt drei Schriftgrößen und -arten sowie vier Hintergrundfarben zur Auswahl. Ein Antippen eines Bildes macht es darüber hinaus möglich, selbiges größer darzustellen, um es genauer betrachten zu können.

Das Angebot von Einfach vorlesen! bleibt auch mit dem nun erfolgten Update auf Version 2.0 weiterhin kostenlos und verzichtet darüber hinaus über Werbung, Abos oder In-App-Käufe. Die Anwendung kann ab iOS/iPadOS 16.0 bzw. macOS 12.0 oder neuer heruntergeladen werden und benötigt mindestens 34 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Als Alternative können wir auch die Gratis-App Polylino empfehlen, die kostenlose Kinderbücher über einen gültigen Bibliotheksausweis freischalten kann.