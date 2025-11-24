Darum arbeitet die Formel 1 mit Apple zusammen

Apple und die Formel 1 haben vor einiger Zeit einen Vertrag geschlossen, der die Formel 1 in den USA zu Apple TV bringt. Der CEO des Medienunternehmens Liberty Media, das unter anderem die kommerziellen Rechte der Formel 1 besitzt, hat nun in einem Interview mit CNBC über den Deal und die potentiellen weiteren Pläne von Apple in Bezug auf die Formel 1 gesprochen.

Der Deal zwischen Apple und dem Medienunternehmen beschert Apple die exklusiven Streaming-Rechte an der Formel 1 in den USA – und zwar für die nächsten fünf Jahre. Im Interview wurde der CEO von Liberty Media, Derek Chang, zu diesem Deal befragt und entgegnete:

„Parallel [zu F1 The Movie] haben wir schließlich einen Vertrag mit Apple über die US-Medienrechte abgeschlossen. Wir betrachten nun die gesamte Medienlandschaft und stellen fest, dass sich die Reichweite im Laufe der Zeit aufgrund der technologischen Möglichkeiten verändert hat. Es geht nun nicht mehr nur darum, was in einer anderthalbstündigen Sendezeit während eines Sonntagsrennens passiert, sondern darum, immer präsent zu sein. Ich denke, dass Apple mit seinen technologischen Möglichkeiten das Produkt und damit auch den Inhalt und das gesamte Erlebnis wirklich verbessern wird, was meiner Meinung nach die Marke und die Bekanntheit des Sports weiter vorantreiben wird.“

Die Reporterin fragte Chang auch danach, ob Apple Pläne habe, die globalen Streaming-Rechte zu erwerben. Der CEO konnte (oder wollte) darauf aber keine klare Antwort geben:

„Ich denke, Apple wird sehr aktiv sein. Wir führen derzeit Gespräche mit ihnen über verschiedene Themenbereiche. Es ist noch sehr früh, aber wir sehen darin eine sehr starke Partnerschaft, die auch an anderen Orten zum Tragen kommen könnte. Aber wie Sie wissen, gibt es derzeit noch nichts Konkretes.“

Ab der Saison 2026 können Formel-1-Fans in den USA die Autorennen dann ausschließlich über Apple TV streamen.