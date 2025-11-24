Steps & Beasts: Spielerischer Schrittzähler integriert „Lazy Day“

Damit dies wirklich funktioniert, hat sich Peters einen spielerischen Ansatz für seine iPhone-App Steps & Beasts (App Store-Link), die im Mai dieses Jahres im App Store erschienen ist, ausgedacht. Steps & Beasts ist eine Schrittzähler-App, die Nutzer und Nutzerinnen motivieren will, das eigene Schrittziel zu erreichen. Jeden Tag erhält man ein Ei, das durch das Erreichen des Schrittziels zum Schlüpfen gebracht wird. Im Ei wartet eins von zahlreichen verschiedenen niedlichen Tieren, die gesammelt werden können.

Darüber hinaus hält Steps & Beasts noch eine Reihe weitere Funktionalitäten wie tägliche Erinnerungen und Statistiken bereit. Die App ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar und benötigt neben iOS 13.0 oder neuer auch rund 73 MB an freiem Speicherplatz zur Installation. In der kostenlosen Version kann man auf eine Auswahl an unterschiedlichen Tieren, die sogenannten „Beasts“, sammeln und auf viele Statistiken zugreifen, in der Pro-Variante gibt es mittlerweile 200 Kreaturen zum Sammeln.

Streak beibehalten mit „Lazy Day“-Joker

Seit der Veröffentlichung unseres ersten Artikels zu Steps & Beasts im Mai dieses Jahres hat sich bei der kleinen spielerischen Schrittzähler-App einiges getan. Auch ich nutze die Anwendung noch immer auf meinem iPhone und habe seit dem Erscheinen schon über 150 der aktuell vorhandenen 200 Tierchen freischalten können.

Entwickler Malte Peters hat Steps & Beasts immer wieder verbessert und so unter anderem mit einer „Faulenz“-Funktion ausgestattet, die er als „Lazy Day“ bezeichnet. Wenn man etwa an einem Tag das festgelegte Schrittziel nicht erreicht hat, beispielsweise, weil man krank war oder den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hat, kann der Streak weiter am Leben erhalten werden, indem man einen „Lazy Day“ einsetzt. Quasi ein Joker, wenn man an einem Tag mal nicht so aktiv war wie gewünscht.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Darstellung der „Beasts“: Sie sind mittlerweile in einem tollen 3D-Look zu sehen, der sich je nach Neigung des iPhones anpasst. Und passend zur Black Week hat der Entwickler auch eine kleine Sale-Aktion ins Leben gerufen, bei der sich bei den In-App-Käufen zur Freischaltung der Pro-Version bis zu 33 Prozent sparen lässt. Das Jahresabo wurde um 20 Prozent reduziert und kostet nun 9,99 Euro, der Lifetime-Kauf kommt auf satte 33 Prozent Rabatt und ist für 19,99 Euro zu haben. Das Angebot gilt noch bis zum 30. November dieses Jahres. In der Pro-Version von Steps & Beasts sind nicht nur alle 200 Tierchen zum Sammeln enthalten, sondern auch erweiterte Statistiken.