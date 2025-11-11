Nuki Smart Lock Go: Erstmals für unter 100 Euro

Am Freitag haben wir Gutscheincodes für die beiden Premium-Modelle Nuki Smart Lock Pro und Ultra mit euch geteilt. Falls ihr nicht gleich über 200 Euro für ein smartes Türschloss bezahlen wollt, dann ist das Nuki Smart Lock Go vielleicht etwas für euch. Das regulär 149 Euro teure Gadget bekommt ihr derzeit bei tink.de zum Sonderpreis von nur 99,95 Euro (zum Shop), wenn ihr an der Kasse den Gutscheincode NTV verwendet.

Das Nuki Smart Lock Go ist innerhalb von nur wenigen Minuten an der Innenseite eurer Tür installiert. Steht euer Zylinder raus, wird die Montageplatte einfach angeschraubt. Sitzt der Zylinder bündig, verwendet ihr einfach die Montageplatte mit Klebepads. Alle wichtigsten Details könnt ihr euch in nur 5 Minuten in diesem offiziellen Installationsvideo vorab ansehen. Bei der eigentliche Montage an eurer Haustür unterstützt euch die Nuki-App.

Falls ihr noch gar keine Berührungspunkte mit einem Smart Lock habt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Im Prinzip handelt es sich lediglich um einen Motor, der einen Schlüssel in der Tür für euch dreht. So könnt ihr die Haus- oder Wohnungstür einfach per App öffnen oder zusperren. Zudem gibt es praktische Zusatz-Funktionen, wie etwa die Auto-Unlock. Für eine einmalige Gebühr von 49 Euro könnt ihr zudem die Fernsteuerung per WLAN oder Thread freischalten und eure Tür auch von unterwegs steuern.

Nuki Smart Lock Go Mit Gutscheincode NTV 149 EUR 99,95 EUR jetzt kaufen

Keine Angst vor diesen Smart Lock Mythen

Ein Smart Lock kann sehr leicht gestohlen werden: Smart Locks mit der Funktionsweise wie bei Nuki werden an der Innenseite der Tür montiert. Das elektronische Türschloss kann somit also auch nicht einfach entwendet werden.

Kriminelle können das Smart Lock ganz einfach hacken: Mit starken Verschlüsselungsalgorithmen, ähnlich jenen beim Onlinebanking, und dem sogenannten Challenge-Response-Verfahren wird sichergestellt, dass Abhören oder Kopieren und erneutes Wiedergeben von Sperrbefehlen an das Smart Lock unmöglich sind. Außerdem durchläuft seit der ersten Produktgeneration jedes neue elektronische Türschloss von Nuki strenge Kontrollen in den Labors von AV-TEST.

Ein Smartphone ist zwingend nötig: Alternativ zum Smartphone können jederzeit Accessoires wie ein Keypad oder die Mini-Fernbedienung Fob verwendet werden. Außerdem ist es immer möglich, die Tür mit einem physischen Schlüssel zu öffnen – vorausgesetzt, der Zylinder verfügt über eine Not- und Gefahrenfunktion. Das bedeutet, die Tür kann von außen auf- oder zugesperrt werden, selbst wenn innen bereits ein Schlüssel steckt

Man braucht WLAN und die Daten landen in der Cloud: Vielen ist nicht bewusst, dass Nuki-Smart-Locks – wenn gewünscht – ausschließlich lokal über Bluetooth genutzt werden können. Der Schutz der Daten der Kundinnen und Kunden ist dem österreichischen Unternehmen extrem wichtig, Daten landen nicht in der Cloud. Geht es nach Nuki, sind die sichersten Daten die, die man gar nicht erst aus der Hand gibt. Deshalb sind Smart Locks von Nuki so konzipiert, dass kein Benutzerkonto erforderlich ist. Daten werden nicht auf Nuki-Servern gespeichert.