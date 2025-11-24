Black Friday Woche: Das sind die meistgekauften Produkte

Was hast du gekauft?

Freddy1 Kommentar zu Black Friday Woche: Das sind die meistgekauften Produkte
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Black Friday 2025 bei Amazon.

Die Black Friday Woche bei Amazon ist seit einigen Tagen im vollen Gange und es zeichnet sich ab, dass dieses Jahr wieder gerne eingekauft wird. Gekauft wird nicht nur coole und neue Technik, sondern auch Dinge, die das Leben praktischer, schöner und komfortabler machen. Es gibt Trendkäufe, saisonale Klassiker oder ganz klare Favoriten. Folgend findet ihr die Bestseller in der Black Friday Woche.

Besonders spannende Technik

Das MacBook Air mit M4-Chip ist so günstig wie noch nie, wodurch der Klick auf den Kaufen-Button besonders einfach fällt. Wir können das Air uneingeschränkt für den Alltag empfehlen, allerdings ist diese Maschine nicht für den professionellen Einsatz gemacht.

Angebot
Apple MacBook Air (13', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB...
Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit Apple Intelligence*, bis zu 18 Stunden...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger – arbeite in mehreren Apps, bearbeite Videos oder...
1.099,00 EUR 795 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

iPad für Einsteiger

Apple-Produkte bei Amazon sind deutlich günstiger, immerhin gibt es bei Apple selbst so gut wie nie Rabatte. Für das einfachste iPad mit A16-Chip und 11-Zoll Display zahlt man aktuell nur 333 Euro statt 379 Euro. Für viele ein Preis, bei dem sich das Zugreifen lohnt!

Angebot
Apple iPad mit A16 Chip: 11' Liquid Retina Display, 128 GB, WLAN 6, 12 MP Front /12...
Apple iPad mit A16 Chip: 11" Liquid Retina Display, 128 GB, WLAN 6, 12 MP Front /12...
  • WARUM IPAD − Das 11" iPad ist jetzt leistungsstärker und vielseitiger als je zuvor mit dem superschnellen A16 Chip, einem brillanten Liquid Retina...
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Der superschnelle A16 Chip liefert mehr Performance für das, was du am liebsten machst. Und mit der Batterie für...
379,00 EUR 333 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Immer getrackt

Apples AirTags sorgen dafür, dass Schlüssel oder Gepäck getrackt werden können. Bei Verlust sind die Tracker Goldwert. Im 4er Set gibt es die AirTags jetzt im Angebot.

Angebot
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel,...
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel,...
  • Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der „Wo ist?“ App
  • Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
129,00 EUR 84,50 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Schnelles Wi-Fi

Viele schwören wie ich auf die Fritz!Box, die mich bisher nie im Stich gelassen hat. Die beliebte Fritz!Box 7530 AX, die mit Wi-Fi 6 ausgestattet ist, gibt es aktuell zum Bestpreis und sorgt Zuhause für zuverlässiges WLAN.

Angebot
AVM Fritz!Box 7530 AX WI-FI 6 DSL-Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5GHz)&600 MBit/s...
AVM Fritz!Box 7530 AX WI-FI 6 DSL-Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5GHz)&600 MBit/s...
  • WI-FI 6 DSL-Router (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig, schneller und stabiler Datenfluss für ein...
  • Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b, WLAN-Mesh: automatische Zusammenlegung eingesetzter Fritz-Produkte zu...
209,00 EUR 134,99 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Bequem tippen

Am Desktop empfehle ich die Logitech MX Keys S, eine Tastatur, die einfach Spaß macht. Sie funktioniert mit Windows, Mac und Linux und ist im Büro-Alltag einfach die beste Wahl.

Angebot
Logitech MX Keys S kabellose Tastatur, Low Profile, Fluid Quiet Typing, Programmable...
Logitech MX Keys S kabellose Tastatur, Low Profile, Fluid Quiet Typing, Programmable...
  • Flüssiges Tipperlebnis: Das Laptop-ähnliche Profil mit kugelförmigen Tasten, die für Ihre Fingerspitzen geformt sind, sorgt für ein schnelles,...
  • Sich wiederholende Aufgaben automatisieren: Mit der Logi Options+ App zeitsparende Smart Actions-Kurzbefehle erstellen und weitergeben, um mehrere...
119,00 EUR 69 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Mit Windows

Das Acer Aspire 17 ist das aktuell bestverkaufte Windows-Notebook, das ein 17-Zoll Display, Intel Core i5, 16 GB RAM und 512 GB SSD aufweist. Hier kann man 29 Prozent sparen.

Angebot
acer Aspire 17 (A17-51M-503B) Laptop, 17' FHD IPS Display, Intel Core i5-1334U, 16 GB...
acer Aspire 17 (A17-51M-503B) Laptop, 17" FHD IPS Display, Intel Core i5-1334U, 16 GB...
  • PROZESSOR: Intel Core i5-1334U (3,4 GHz Basistakt mit bis zu 4,6 GHz max. Leistungstaktrate) GRAFIKKARTE: Intel Iris Xe Graphics FESTPLATTE: 512 GB...
  • DISPLAY: Dank dem FHD Bildschirm erleben Sie gestochen scharfe Bilder. Mit der IPS Technologie genießen Sie kräftige Farben und einen stabilen...
749,00 EUR 529,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Für das eigene Zuhause

Für perfektes Besteck an Weihnachten, verkauft sich das WMF Boston Edelstahl Besteck Set für 6 Personen am besten. Es ist edel, modern und ein zeitloser Klassiker.

Angebot
WMF Boston Edelstahl Besteck Set 6 Personen, Essbesteck Set 30 teilig,...
WMF Boston Edelstahl Besteck Set 6 Personen, Essbesteck Set 30 teilig,...
  • Unkomplizierte Eleganz für jeden Anlass - 30-teiliges Besteck-Set für 6 Personen: 6 Gabeln, 6 Messer, 6 Löffel, 6 Kuchengabeln, 6 Kaffeelöffel
  • Premium-Besteck von WMF mit edler Optik und ergonomischer Haptik, das optimal in jeder Hand liegt
55,08 EUR 43,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Lecker kochen

WMF als Marke ist ohnehin gefragt, denn das 5-teilige Topfset „Provence Plus“ ist ebenfalls ein stark nachgefragtes Angebot. Die Töpfe sind dabei für alle Herdarten geeignet.

Angebot
WMF Provence Plus Topfset Induktion 5-teilig, Kochtopf Set unbeschichtet mit...
WMF Provence Plus Topfset Induktion 5-teilig, Kochtopf Set unbeschichtet mit...
  • Vorteilspack: Das 5-teilige Provence Plus Vorteils-Set bietet hochwertige Töpfe für jeden Anlass – sparen Sie im Vergleich zum Kauf einzelner...
  • Robust und vielseitig: Polierter Cromargan Edelstahl ist rostfrei und hitzebeständig bis 250°C; Kochtöpfe eignen sich für Induktions-, Gas-,...
121,13 EUR 102,79 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Unterwegs genießen

Damit unterwegs der Tee oder Kaffe nicht zu schnell kalt wird, gibt es den Bestseller Nummer 1 aktuell besonders günstig. Der Emsa Travel Mug Classic fasst 360 Milliliter und kann Getränke bis zu 4 Stunden heiß halten.

Angebot
Emsa Travel Mug Classic Thermobecher, 360 ml, Isolierbecher hält 4h heiß, 8h kalt,...
Emsa Travel Mug Classic Thermobecher, 360 ml, Isolierbecher hält 4h heiß, 8h kalt,...
  • SCHRAUBVERSCHLUSS: Für ein müheloses Befüllen
  • QUICK-PRESS-VERSCHLUSS: Einfaches Öffnen dank des Quick-Press-Verschlusses - für einen schnellen und genussvollen Schluck, genau dann, wenn Sie ihn...
34,99 EUR 13,58 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Zuhause genießen

Für den passenden Inhalt sorgt der Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700, der aktuelle mistverkaufte Vollautomat. Mit ihm lassen sich zahlreiche Kaffeespezialitäten zubereiten, wobei ein hochwertiges Keramikmahlwerk für Kaffeebohnen integriert ist.

Angebot
Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657503DE, für viele Kaffeespezialitäten,...
Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657503DE, für viele Kaffeespezialitäten,...
  • Einfache Bedienung: Kaffee- oder Milchgetränke lassen sich bequem über das große Touchdisplay auswählen
  • Automatische Milchsystem-Reinigung: Nach jedem milchbasierten Getränk wird das Milchsystem automatisch mit heißem Dampf gereinigt
949,99 EUR 669,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Weniger Fett, weniger Energie

Die Vorteile von Heißluftfritteusen haben viele erkannt, da sie als Backofen-Ersatz schneller und effizienter arbeiten. Die Ninja Foodi MAX ist mit ihren zwei Kammern besonders stark nachgefragt und ist um 46 Prozent im Preis reduziert.

Angebot
Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470...
Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470...
  • AMAZON EXKLUSIV: Dieser 6-in-1 Dual Zone Air Fryer verfügt über elegante Kupferakzente und umfasst eine Silikon-Zange. 6 Kochfunktionen: Max Crisp,...
  • SPAREN SIE BIS ZU 65% Energiekosten gegenüber Backöfen mit Ninja Heißluftfritteusen* (*Tests & Berechnungen auf Grundlage der empfohlenen Garzeit...
239,99 EUR 129,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Für ein sauberes Zuhause

Offenbar setzt Deutschland immer noch auf klassische Staubsauger mit Kabel. Nicht ohne Grund, verkauft sich der Siemens Q5.0 extreme silencePower am besten.

Angebot
Siemens Staubsauger mit Beutel Q5.0 extreme silencePower VSQ5X1230, ideal für...
Siemens Staubsauger mit Beutel Q5.0 extreme silencePower VSQ5X1230, ideal für...
  • Gründliche Staubaufnahme: compressorTechnology mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung für hohe...
  • Waschbarer HEPA Hygienefilter: Ausblasluft sauberer als Raumluft. Kein Nachkauf nötig. Für Allergiker geeignet
199,99 EUR 118,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Für den Winter

Besonders schwere Arbeit für die Paketdienste: Das Streusalz von Nordsalz mit 25 Kilogramm Inhalt verkauft sich richtig gut.

Streusalz | Auftausalz | Nordsalz | 25 kg Sack| für den professionellen Winterdienst...
Streusalz | Auftausalz | Nordsalz | 25 kg Sack| für den professionellen Winterdienst...
  • Streusalz | Auftausalz | Nordsalz | 25kg Sack| für den professionellen Winter | Körnung | sofort verfügbar
  • KULINARISCHES_SALZ
15,49 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Für freie Scheiben

Damit die Autoschieben im Winter schnell von Eis befreit sind, gibt es den Testsieger derzeit 23 Prozent günstiger. Der Eiskratzer ist ergonomisch geformt und kann sogar hartes Eis brechen, da es auf der anderen Seite verstärkte Zacken gibt.

Angebot
LYVANAS Eiskratzer Auto TESTSIEGER 2025* - Ergonomischer Profi Scheibenkratzer Auto...
LYVANAS Eiskratzer Auto TESTSIEGER 2025* - Ergonomischer Profi Scheibenkratzer Auto...
  • ✅ 𝗘𝗜𝗦𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥 - Von der Fachpresse zum “Eismonster”* gekürt. Dieser Auto Eiskratzer pflügt mit breiter, planer...
  • ✅ 𝗘𝗥𝗚𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗦𝗖𝗛 - Gepolsterter, bequemer und rutschfester Griff mit Daumenauflage für mehr Druck wenn es darauf...
12,99 EUR 9,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Für saubere Scheiben

Für den Vorrat ist das Scheiben-Frostschutz-Mittel gefragt, das im 5 Liter Kanister mit 35 Prozent Rabatt angeboten wird. Jetzt für nur 8,48 Euro statt 12,99 Euro.

Angebot
NIGRIN Scheiben Frostschutz Fertigmix ENERGIZER | 5 Liter | wirksam bis -18°C |...
NIGRIN Scheiben Frostschutz Fertigmix ENERGIZER | 5 Liter | wirksam bis -18°C |...
  • EFFEKTIV: Der Scheibenreiniger Fertigmix ist wirksam bis -18°C
  • BELEBEND: Die "Wach-Mach" Duftformel stärkt die Aufmerksamkeit und unterstützt die Konzentration
12,99 EUR 8,48 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Für Weihnachten

Der künstliche Weihnachtsbaum mit Holzständer kann bis zu 220 Zentimeter groß sein. Einmal kaufen und die nächsten Jahre muss man sich nicht um einen Neukauf kümmern.

Angebot
Premium Weihnachtsbaum künstlich 220cm - TESTSIEGER 10 Jahre GARANTIE - Naturgetreu,...
Premium Weihnachtsbaum künstlich 220cm - TESTSIEGER 10 Jahre GARANTIE - Naturgetreu,...
  • ✅ Dauerhafte Weihnachtsfreude – vom VERGLEICHSSIEGER: Der Pure Living Weihnachtsbaum sorgt Jahr für Jahr für Begeisterung! Mit unserer 100%...
  • ✅ Täuschend echter künstlicher Weihnachtsbaum – wie frisch geschlagen: Unser naturgetreuer Tannenbaum in 220 cm Höhe begeistert mit einem...
319,95 EUR 199,95 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Lässt Kinderherzen höher schlagen

Die Eisdiele aus Holz bietet insgesamt 28 Teile und ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Die Bewertungen mitteln sich bei 4,7 Sternen.

Angebot
Melissa & Doug - Eisdiele aus Holz, 28-teilig, Für das Eisdielen-Rollenspiel mit 8...
Melissa & Doug - Eisdiele aus Holz, 28-teilig, Für das Eisdielen-Rollenspiel mit 8...
  • KREATIVITÄT UND FANTASIE: Kinder lieben es beim Spielen in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Mit der Eistheke aus Holz und umfangreichen Zubehör...
  • FEINMOTORIK: Das Spielen mit kleinen Utensilien wie Eislöffeln, Zangen, Portionierer und Bechern sowie das Gestalten von „Eis“-Kreationen...
49,99 EUR 30,98 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Spielspaß für Kinder

Besonders beliebt ist aktuell die Modelliermasse von Play-Doh, die im 20er-Set verkauft wird. Mit 54 Prozent Rabatt ist die Ersparnis besonders hoch!

Angebot
Play-Doh Super Colour Set mit 20 Dosen Modelliermasse (insgesamt 1,6 kg), Bastelset...
Play-Doh Super Colour Set mit 20 Dosen Modelliermasse (insgesamt 1,6 kg), Bastelset...
  • MIT VIELEN FARBEN EINDECKEN: Mit dieser Großpackung Play-Doh mit 20 Dosen lassen sich alle kreativen Aktivitäten für Kinder ab 2 Jahren realisieren
  • MEHR ALS 1,5 KG PLAY-DOH: Dieses Play-Doh 20er-Pack enthält viele verschiedene Farben in 84g Dosen Modelliermasse für jede Menge bunte und kreative...
23,99 EUR 10,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Diese Produkte sind ebenfalls stark nachgefragt

Zur Vorbereitung auf den Frühling verkauft sich der Navimow i105E+Garage richtig gut. Der Mähroboter kümmert sich eher um die kleineren Gärten und eine Garage gibt es gleich mit dazu.

Angebot
Navimow i105E+Garage, Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m²,...
Navimow i105E+Garage, Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m²,...
  • Lieferumfang: 1 * i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 1 * Garage S. Die beiden werden separat versendet
  • RTK+Vision, funktionieren perfekt auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr Gartenlayout kein Problem mehr. Die RTK-Technologie mit...
948,90 EUR 649 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Immer scharf

Ersatzklingen sind teuer und daher lohnt es sich, diese jetzt zu kaufen. Da der Philips OneBlade besonders beleibt ist, verkaufen sich die entsprechenden Klingen derzeit wie geschnitten Brot.

Angebot
Philips OneBlade Original Klingen - 5x Original-Ersatzklingen, Trimmen und Rasieren...
Philips OneBlade Original Klingen - 5x Original-Ersatzklingen, Trimmen und Rasieren...
  • Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge mit original OneBlade Klingen
  • Original OneBlade Technologie: Leistungsstarke Schneideeinheit schafft selbst lange Haare
54,99 EUR 34,23 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Saubere Zähne

Gleiches gilt auch für die Aufsteckbürsten von Oral-B, die im 10er-Set derzeit besonders günstig sind. Hier kann man vorsorgen und den Vorrat füllen.

Angebot
Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten — ORIGINAL Zahnbürstenaufsatz für...
Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten — ORIGINAL Zahnbürstenaufsatz für...
  • ÜBERLEGENE PLAQUE-ENTFERNUNG: Perfekt angewinkelter Bürstenkopf entfernt effektiv aber sanft bis zu 100% mehr Plaque entlang des Zahnfleischrandes...
  • FARBWECHSELNDE BORSTEN: Die Oral-B Aufsteckbürsten verfügen über farbwechselnde Borsten, die signalisieren, wenn der Bürstenkopf gewechselt werden...
69,99 EUR 44,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Saubere Wäsche

Für strahlende Sauberkeit sorgt das Flüssigwaschmittel von Ariel, das 76 Kapseln mitbringt. Der Preis ist dafür von 24,99 Euro auf 16,24 Euro gefallen. Auch hier kann man problemlos den Vorrat auffüllen.

Angebot
Ariel Waschmittel Pods All-in-1, Flüssigwaschmittel Kapseln 76 Waschladungen,...
Ariel Waschmittel Pods All-in-1, Flüssigwaschmittel Kapseln 76 Waschladungen,...
  • KRAFTVOLLE FLECKENTFERNUNG AB DER 1. WÄSCHE: Ariel All-in-1 PODS für kraftvolle Fleckentfernung ab der 1. Wäsche
  • LÖST SICH SELBST IN KALTEM WASSER SCHNELL AUF: Ariel All-in-1 PODS lösen sich selbst in kaltem Wasser schnell auf
24,99 EUR 16,24 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Erholsamer Schlaf

Für einen erholsamen Schlaf bietet Blackroll das „Recovery Pillow“ günstiger an – also ein ergonomisches Kissen. Hier kann man 20 Prozent sparen.

Angebot
BLACKROLL® Recovery Pillow (50 x 30 cm), Kopfkissen für erholsamen Schlaf,...
BLACKROLL® Recovery Pillow (50 x 30 cm), Kopfkissen für erholsamen Schlaf,...
  • ERGONOMISCHE FORM: Das HWS Kissen stützt effektiv die Schultern, den Nacken und die Faszienstrukturen und kann so zu einem erholsameren Schlaf...
  • JEDE SCHLAFPOSITION: Dank unterschiedlicher geformter Kissenseiten ist das weiche Memory Foam Kissen ideal für Seiten-, Bauch- und Rückenschläfer...
99,90 EUR 79,92 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Für die Herren

Untendrunter trägt Deutschland wohl Calvin Klein. Der Herren-Klassiker im 3er-Set ist jetzt 47 Prozent günstiger.

Angebot
Trunk 3Pk 0000U2662G
Trunk 3Pk 0000U2662G
  • STYLISCH & MASKULIN: Die original Calvin Klein Boxershorts mit CK-Branding liegen perfekt am Körper an. Das Set ist für den Alltag, aber auch für...
  • KOMFORTABEL: Durch den Stretchanteil im Stoff sitzen die Trunks mit mittlerer Leibhöhe sehr angenehm auf der Hüfte. Der klassische, mit Logo...
44,90 EUR 23,70 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 24.11.2025

Top 10 Produkte der appgefahren-Community

Welche Produkte sind bei der appgefahren-Community besonders beliebt? Das sind die 10 bestverkauften Produkte:

  1. Apple AirPods 4 (leider ausverkauft)
  2. OOONO CO-Driver NO2: 79,95 → 49,95 Euro (Amazon-Link
  3. Philips Hue Essential GU10 4 Stück: 59,99 → 44,98 Euro (Amazon-Link
  4. Cosori Heißluftfritteuse mit zwei Kammern: 179,99 → 118,99 Euro (Amazon-Link
  5. FRITZ!Repeater 1200 AX: 95 → 65,55 Euro (Amazon-Link
  6. Apple Pencil Pro: 149 → 119 Euro (Amazon-Link
  7. WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025): 44,99 → 23,99 Euro (Amazon-Link
  8. Sonos Era 100: 229 → 179 Euro (Amazon-Link
  9. NordVPN Basis 1 Jahr: 49,99 → 19 Euro (Amazon-Link
  10. Amazon Fire TV Stick 4K Max: 79,99 → 43 Euro (Amazon-Link

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Im Angebot

Kommentare 1 Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de