Black Friday Woche: Das sind die meistgekauften Produkte

Die Black Friday Woche bei Amazon ist seit einigen Tagen im vollen Gange und es zeichnet sich ab, dass dieses Jahr wieder gerne eingekauft wird. Gekauft wird nicht nur coole und neue Technik, sondern auch Dinge, die das Leben praktischer, schöner und komfortabler machen. Es gibt Trendkäufe, saisonale Klassiker oder ganz klare Favoriten. Folgend findet ihr die Bestseller in der Black Friday Woche.
Besonders spannende Technik
Das MacBook Air mit M4-Chip ist so günstig wie noch nie, wodurch der Klick auf den Kaufen-Button besonders einfach fällt. Wir können das Air uneingeschränkt für den Alltag empfehlen, allerdings ist diese Maschine nicht für den professionellen Einsatz gemacht.
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit Apple Intelligence*, bis zu 18 Stunden...
- MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger – arbeite in mehreren Apps, bearbeite Videos oder...
iPad für Einsteiger
Apple-Produkte bei Amazon sind deutlich günstiger, immerhin gibt es bei Apple selbst so gut wie nie Rabatte. Für das einfachste iPad mit A16-Chip und 11-Zoll Display zahlt man aktuell nur 333 Euro statt 379 Euro. Für viele ein Preis, bei dem sich das Zugreifen lohnt!
- WARUM IPAD − Das 11" iPad ist jetzt leistungsstärker und vielseitiger als je zuvor mit dem superschnellen A16 Chip, einem brillanten Liquid Retina...
- PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Der superschnelle A16 Chip liefert mehr Performance für das, was du am liebsten machst. Und mit der Batterie für...
Immer getrackt
Apples AirTags sorgen dafür, dass Schlüssel oder Gepäck getrackt werden können. Bei Verlust sind die Tracker Goldwert. Im 4er Set gibt es die AirTags jetzt im Angebot.
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der „Wo ist?“ App
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
Schnelles Wi-Fi
Viele schwören wie ich auf die Fritz!Box, die mich bisher nie im Stich gelassen hat. Die beliebte Fritz!Box 7530 AX, die mit Wi-Fi 6 ausgestattet ist, gibt es aktuell zum Bestpreis und sorgt Zuhause für zuverlässiges WLAN.
- WI-FI 6 DSL-Router (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig, schneller und stabiler Datenfluss für ein...
- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b, WLAN-Mesh: automatische Zusammenlegung eingesetzter Fritz-Produkte zu...
Bequem tippen
Am Desktop empfehle ich die Logitech MX Keys S, eine Tastatur, die einfach Spaß macht. Sie funktioniert mit Windows, Mac und Linux und ist im Büro-Alltag einfach die beste Wahl.
- Flüssiges Tipperlebnis: Das Laptop-ähnliche Profil mit kugelförmigen Tasten, die für Ihre Fingerspitzen geformt sind, sorgt für ein schnelles,...
- Sich wiederholende Aufgaben automatisieren: Mit der Logi Options+ App zeitsparende Smart Actions-Kurzbefehle erstellen und weitergeben, um mehrere...
Mit Windows
Das Acer Aspire 17 ist das aktuell bestverkaufte Windows-Notebook, das ein 17-Zoll Display, Intel Core i5, 16 GB RAM und 512 GB SSD aufweist. Hier kann man 29 Prozent sparen.
- PROZESSOR: Intel Core i5-1334U (3,4 GHz Basistakt mit bis zu 4,6 GHz max. Leistungstaktrate) GRAFIKKARTE: Intel Iris Xe Graphics FESTPLATTE: 512 GB...
- DISPLAY: Dank dem FHD Bildschirm erleben Sie gestochen scharfe Bilder. Mit der IPS Technologie genießen Sie kräftige Farben und einen stabilen...
Für das eigene Zuhause
Für perfektes Besteck an Weihnachten, verkauft sich das WMF Boston Edelstahl Besteck Set für 6 Personen am besten. Es ist edel, modern und ein zeitloser Klassiker.
- Unkomplizierte Eleganz für jeden Anlass - 30-teiliges Besteck-Set für 6 Personen: 6 Gabeln, 6 Messer, 6 Löffel, 6 Kuchengabeln, 6 Kaffeelöffel
- Premium-Besteck von WMF mit edler Optik und ergonomischer Haptik, das optimal in jeder Hand liegt
Lecker kochen
WMF als Marke ist ohnehin gefragt, denn das 5-teilige Topfset „Provence Plus“ ist ebenfalls ein stark nachgefragtes Angebot. Die Töpfe sind dabei für alle Herdarten geeignet.
- Vorteilspack: Das 5-teilige Provence Plus Vorteils-Set bietet hochwertige Töpfe für jeden Anlass – sparen Sie im Vergleich zum Kauf einzelner...
- Robust und vielseitig: Polierter Cromargan Edelstahl ist rostfrei und hitzebeständig bis 250°C; Kochtöpfe eignen sich für Induktions-, Gas-,...
Unterwegs genießen
Damit unterwegs der Tee oder Kaffe nicht zu schnell kalt wird, gibt es den Bestseller Nummer 1 aktuell besonders günstig. Der Emsa Travel Mug Classic fasst 360 Milliliter und kann Getränke bis zu 4 Stunden heiß halten.
- SCHRAUBVERSCHLUSS: Für ein müheloses Befüllen
- QUICK-PRESS-VERSCHLUSS: Einfaches Öffnen dank des Quick-Press-Verschlusses - für einen schnellen und genussvollen Schluck, genau dann, wenn Sie ihn...
Zuhause genießen
Für den passenden Inhalt sorgt der Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700, der aktuelle mistverkaufte Vollautomat. Mit ihm lassen sich zahlreiche Kaffeespezialitäten zubereiten, wobei ein hochwertiges Keramikmahlwerk für Kaffeebohnen integriert ist.
- Einfache Bedienung: Kaffee- oder Milchgetränke lassen sich bequem über das große Touchdisplay auswählen
- Automatische Milchsystem-Reinigung: Nach jedem milchbasierten Getränk wird das Milchsystem automatisch mit heißem Dampf gereinigt
Weniger Fett, weniger Energie
Die Vorteile von Heißluftfritteusen haben viele erkannt, da sie als Backofen-Ersatz schneller und effizienter arbeiten. Die Ninja Foodi MAX ist mit ihren zwei Kammern besonders stark nachgefragt und ist um 46 Prozent im Preis reduziert.
- AMAZON EXKLUSIV: Dieser 6-in-1 Dual Zone Air Fryer verfügt über elegante Kupferakzente und umfasst eine Silikon-Zange. 6 Kochfunktionen: Max Crisp,...
- SPAREN SIE BIS ZU 65% Energiekosten gegenüber Backöfen mit Ninja Heißluftfritteusen* (*Tests & Berechnungen auf Grundlage der empfohlenen Garzeit...
Für ein sauberes Zuhause
Offenbar setzt Deutschland immer noch auf klassische Staubsauger mit Kabel. Nicht ohne Grund, verkauft sich der Siemens Q5.0 extreme silencePower am besten.
- Gründliche Staubaufnahme: compressorTechnology mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung für hohe...
- Waschbarer HEPA Hygienefilter: Ausblasluft sauberer als Raumluft. Kein Nachkauf nötig. Für Allergiker geeignet
Für den Winter
Besonders schwere Arbeit für die Paketdienste: Das Streusalz von Nordsalz mit 25 Kilogramm Inhalt verkauft sich richtig gut.
- Streusalz | Auftausalz | Nordsalz | 25kg Sack| für den professionellen Winter | Körnung | sofort verfügbar
- KULINARISCHES_SALZ
Für freie Scheiben
Damit die Autoschieben im Winter schnell von Eis befreit sind, gibt es den Testsieger derzeit 23 Prozent günstiger. Der Eiskratzer ist ergonomisch geformt und kann sogar hartes Eis brechen, da es auf der anderen Seite verstärkte Zacken gibt.
- ✅ 𝗘𝗜𝗦𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗘𝗥 - Von der Fachpresse zum “Eismonster”* gekürt. Dieser Auto Eiskratzer pflügt mit breiter, planer...
- ✅ 𝗘𝗥𝗚𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗦𝗖𝗛 - Gepolsterter, bequemer und rutschfester Griff mit Daumenauflage für mehr Druck wenn es darauf...
Für saubere Scheiben
Für den Vorrat ist das Scheiben-Frostschutz-Mittel gefragt, das im 5 Liter Kanister mit 35 Prozent Rabatt angeboten wird. Jetzt für nur 8,48 Euro statt 12,99 Euro.
- EFFEKTIV: Der Scheibenreiniger Fertigmix ist wirksam bis -18°C
- BELEBEND: Die "Wach-Mach" Duftformel stärkt die Aufmerksamkeit und unterstützt die Konzentration
Für Weihnachten
Der künstliche Weihnachtsbaum mit Holzständer kann bis zu 220 Zentimeter groß sein. Einmal kaufen und die nächsten Jahre muss man sich nicht um einen Neukauf kümmern.
- ✅ Dauerhafte Weihnachtsfreude – vom VERGLEICHSSIEGER: Der Pure Living Weihnachtsbaum sorgt Jahr für Jahr für Begeisterung! Mit unserer 100%...
- ✅ Täuschend echter künstlicher Weihnachtsbaum – wie frisch geschlagen: Unser naturgetreuer Tannenbaum in 220 cm Höhe begeistert mit einem...
Lässt Kinderherzen höher schlagen
Die Eisdiele aus Holz bietet insgesamt 28 Teile und ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Die Bewertungen mitteln sich bei 4,7 Sternen.
- KREATIVITÄT UND FANTASIE: Kinder lieben es beim Spielen in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Mit der Eistheke aus Holz und umfangreichen Zubehör...
- FEINMOTORIK: Das Spielen mit kleinen Utensilien wie Eislöffeln, Zangen, Portionierer und Bechern sowie das Gestalten von „Eis“-Kreationen...
Spielspaß für Kinder
Besonders beliebt ist aktuell die Modelliermasse von Play-Doh, die im 20er-Set verkauft wird. Mit 54 Prozent Rabatt ist die Ersparnis besonders hoch!
- MIT VIELEN FARBEN EINDECKEN: Mit dieser Großpackung Play-Doh mit 20 Dosen lassen sich alle kreativen Aktivitäten für Kinder ab 2 Jahren realisieren
- MEHR ALS 1,5 KG PLAY-DOH: Dieses Play-Doh 20er-Pack enthält viele verschiedene Farben in 84g Dosen Modelliermasse für jede Menge bunte und kreative...
Diese Produkte sind ebenfalls stark nachgefragt
Zur Vorbereitung auf den Frühling verkauft sich der Navimow i105E+Garage richtig gut. Der Mähroboter kümmert sich eher um die kleineren Gärten und eine Garage gibt es gleich mit dazu.
- Lieferumfang: 1 * i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 1 * Garage S. Die beiden werden separat versendet
- RTK+Vision, funktionieren perfekt auch unter Bäumen: Mit der EFLS 2.0-Technologie ist Ihr Gartenlayout kein Problem mehr. Die RTK-Technologie mit...
Immer scharf
Ersatzklingen sind teuer und daher lohnt es sich, diese jetzt zu kaufen. Da der Philips OneBlade besonders beleibt ist, verkaufen sich die entsprechenden Klingen derzeit wie geschnitten Brot.
- Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge mit original OneBlade Klingen
- Original OneBlade Technologie: Leistungsstarke Schneideeinheit schafft selbst lange Haare
Saubere Zähne
Gleiches gilt auch für die Aufsteckbürsten von Oral-B, die im 10er-Set derzeit besonders günstig sind. Hier kann man vorsorgen und den Vorrat füllen.
- ÜBERLEGENE PLAQUE-ENTFERNUNG: Perfekt angewinkelter Bürstenkopf entfernt effektiv aber sanft bis zu 100% mehr Plaque entlang des Zahnfleischrandes...
- FARBWECHSELNDE BORSTEN: Die Oral-B Aufsteckbürsten verfügen über farbwechselnde Borsten, die signalisieren, wenn der Bürstenkopf gewechselt werden...
Saubere Wäsche
Für strahlende Sauberkeit sorgt das Flüssigwaschmittel von Ariel, das 76 Kapseln mitbringt. Der Preis ist dafür von 24,99 Euro auf 16,24 Euro gefallen. Auch hier kann man problemlos den Vorrat auffüllen.
- KRAFTVOLLE FLECKENTFERNUNG AB DER 1. WÄSCHE: Ariel All-in-1 PODS für kraftvolle Fleckentfernung ab der 1. Wäsche
- LÖST SICH SELBST IN KALTEM WASSER SCHNELL AUF: Ariel All-in-1 PODS lösen sich selbst in kaltem Wasser schnell auf
Erholsamer Schlaf
Für einen erholsamen Schlaf bietet Blackroll das „Recovery Pillow“ günstiger an – also ein ergonomisches Kissen. Hier kann man 20 Prozent sparen.
- ERGONOMISCHE FORM: Das HWS Kissen stützt effektiv die Schultern, den Nacken und die Faszienstrukturen und kann so zu einem erholsameren Schlaf...
- JEDE SCHLAFPOSITION: Dank unterschiedlicher geformter Kissenseiten ist das weiche Memory Foam Kissen ideal für Seiten-, Bauch- und Rückenschläfer...
Für die Herren
Untendrunter trägt Deutschland wohl Calvin Klein. Der Herren-Klassiker im 3er-Set ist jetzt 47 Prozent günstiger.
- STYLISCH & MASKULIN: Die original Calvin Klein Boxershorts mit CK-Branding liegen perfekt am Körper an. Das Set ist für den Alltag, aber auch für...
- KOMFORTABEL: Durch den Stretchanteil im Stoff sitzen die Trunks mit mittlerer Leibhöhe sehr angenehm auf der Hüfte. Der klassische, mit Logo...
Top 10 Produkte der appgefahren-Community
Welche Produkte sind bei der appgefahren-Community besonders beliebt? Das sind die 10 bestverkauften Produkte:
- Apple AirPods 4 (leider ausverkauft)
- OOONO CO-Driver NO2: 79,95 → 49,95 Euro (Amazon-Link)
- Philips Hue Essential GU10 4 Stück: 59,99 → 44,98 Euro (Amazon-Link)
- Cosori Heißluftfritteuse mit zwei Kammern: 179,99 → 118,99 Euro (Amazon-Link)
- FRITZ!Repeater 1200 AX: 95 → 65,55 Euro (Amazon-Link)
- Apple Pencil Pro: 149 → 119 Euro (Amazon-Link)
- WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025): 44,99 → 23,99 Euro (Amazon-Link)
- Sonos Era 100: 229 → 179 Euro (Amazon-Link)
- NordVPN Basis 1 Jahr: 49,99 → 19 Euro (Amazon-Link)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max: 79,99 → 43 Euro (Amazon-Link)
