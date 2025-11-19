Der Smart Home-Hersteller Aqara hat heute das neue smarte Heizkörperthermostat W600 (Amazon-Link) auf den Markt gebracht, das erstmals auf der IFA 2025 vorgestellt wurde. Mit intelligenten Funktionen wie komfortabler Temperaturregelung, automatischer Klimaregelung und nahtloser Interoperabilität zwischen Matter-Ökosystemen über das Thread/Zigbee-Protokoll verwandelt das W600 herkömmliche Heizkörper in smarte, energieeffiziente Heizsysteme.

Das Heizkörperthermostat W600 ist laut Aqara „für nachhaltiges Wohnen konzipiert und unterstützt eine energiesparende Lebensweise, indem es die Heizleistung in ungenutzten Bereichen minimiert“. Anstatt das gesamte Zuhause zu beheizen, können User mit der Neuerscheinung individuelle Wunschtemperaturen mit bis zu sieben unterschiedlichen Heiz-Zeiträumen pro Tag für einzelne Räume festlegen. Darüber lässt sich die Raumtemperatur auf Basis von Umgebungsbedingungen oder Nutzerverhalten regulieren: Dazu gehören beispielsweise Raumbelegung und Geofencing. Die W600-Thermostate lassen sich auch mit Kontaktsensoren koppeln, um das Heizen zum Beispiel zu unterbrechen, während Fenster offen stehen.

Das W600 ermöglicht eine Temperaturanpassung in Schritten von ±0,5 °C: Die Temperaturen für jeden Raum kann man einfach einstellen, indem man mehrere Heizkörper für eine synchronisierte Steuerung gruppieren. Die Temperaturanpassung lässt sich über mobile Apps, virtuelle Assistenten wie Alexa, Google Assistant/Gemini und Siri, oder gekoppelte Aqara-Geräte wie dem Raumthermostat W100 und dem Panel Hub S1 Plus verwalten. Darüber hinaus ist das W600 mit einem Betriebsgeräusch von weniger als 30 dB auch besonders leise und im Normalfall kaum wahrnehmbar.

Bequeme Einbindung in Apple Home, Google Home, Homey und mehr

Das Heizkörperthermostat W600 von Aqara unterstützt sowohl das Thread- als auch das Zigbee-Protokoll. Im Standard-Thread-Modus ist das Thermostat zudem nativ mit Matter kompatibel und lässt sich auch ohne Hub von Aqara in populäre Plattformen wie Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey und SmartThings integrieren. Der alternative Zigbee-Modus steht bei der Kopplung mit einem Aqara Zigbee-Hub zur Verfügung und schaltet erweiterte Funktionen innerhalb der Aqara Home-App frei. Dazu gehören intelligente Zeitpläne, die Gruppierung mehrerer Geräte, die Fernsteuerung über ein gekoppeltes Aqara-Gerät und Heizungssteuerung auf Basis eines gekoppelten Aqara-Temperatursensors.

Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell bietet das W600 eine breitere Kompatibilität mit gängigen europäischen Heizkörperventilen. Es unterstützt M30*1,5-mm-Gewindeanschlüsse und verfügt über Adapter für RA-, RAV-, RAVL-, Caleffi-, Giacomini- und M28*1,5-mm-Ventile. Das umklappbares LED-Display sorgt für klare Ablesbarkeit aus jedem Winkel und ermöglicht sowohl horizontale als auch vertikale Installationen. Das W600 bietet mit zwei AA-Batterien eine Batterielebensdauer von bis zu zwei Jahren, was eine Verdopplung gegenüber dem Vorgängermodell darstellt.

Das Heizkörperthermostat W600 ist ab sofort über die offizielle Website von Aqara, autorisierte Händler und auch bei Amazon erhältlich. Noch bis zum 1. Dezember lässt sich das ansonsten für 49,99 Euro zu erwerbende Smart Home-Zubehör mit dem Rabattcode AQARAW600 mit 15 Prozent Rabatt für 42,49 Euro kaufen. Bei Amazon gibt es auch eine optionale Prime-Lieferung am nächsten Werktag.