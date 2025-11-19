Ulysses: Beliebte Textverarbeitungs-App setzt jetzt auch auf Liquid Glass-Design

Als wir zum Ende des letzten Jahres über das Schreibprogramm Ulysses berichteten, wurde der App eine große Ehre zuteil: Redaktionsmitglied Marlene kürte das Textverarbeitungs-Programm im Dezember zu ihrer „App des Jahres 2024“.

Die aus deutscher Entwicklung stammende beliebte Schreib-Anwendung Ulysses ist für iPhones, iPads und Macs (App Store-Link) erhältlich und kann ab iOS/iPadOS 18.6 bzw. macOS 14.0 installiert werden. Nun hat das Entwicklerteam ein erneutes Update herausgegeben, das Ulysses auf Version 39 anhebt. Die Aktualisierung bietet für iPhone, iPad und Mac neue Features an, darunter auch eine Anpassung an Apples neues Liquid Glass-Design.

Apples neue, einheitliche Designsprache kommt in Ulysses in der neuen Version 39 in vollem Umfang zur Anwendung. Das Entwicklerteam hat fast jeden Teil der Benutzeroberfläche auf allen Geräten überarbeitet, das Notwendige neu gestaltet und neu geschrieben sowie Altes überarbeitet. Dabei hat man laut eigener Aussage alles getan, um sicherzustellen, dass Ulysses seiner Natur treu bleibt.

In Ulysses v39 wurden Schaltflächen und Symbolleisten, beide Seitenleisten in der Bibliothek und im Dashboard sowie der Editor mit all seinen erweiterten Elementen wie Links, Fußnoten, Bildern und Gleichungen aktualisiert. Zudem hat man alle Menüs und Kontextmenüs und die erweiterte Textprüfung – früher als „Überarbeitungsmodus“ bekannt – überarbeitet, den alten Editor-Fokus (jetzt „UI ausblenden“) vereinfacht, ebenso wie Markup/Format sowie Textelemente viel zugänglicher gemacht.

Einige Optimierungen auch für iOS

Unter iOS hat man nun die Projektfreigabe als ZIP-Archive und Wischgesten hinzugefügt, die Integration mit Spotlight und der Shortcuts-App komplett überarbeitet und eine neue Art der Navigation in der App über eine physische Tastatur eingeführt. Letzteres gilt für Mac, iPad und iPhone.

Darüber hinaus hat das deutsche Entwicklerteam aus Leipzig eine Menge Fehler behoben und einen speziellen Copy & Paste-Exporter für Substack und Basecamp entwickelt. „Denn die Nutzer waren es leid, alle ihre Texte nach dem Einfügen in die Textfelder dieser Dienste neu formatieren zu müssen“, berichtet das Ulysses-Team.

Das Update auf v39 von Ulysses liegt ab sofort in den jeweiligen Stores zum Download bereit. Die Anwendung setzt zur Finanzierung auf ein Abo, das 5,99 Euro/Monat oder 39,99 Euro/Jahr kostet. Alternativ ist Ulysses auch in der App-Sammlung von Setapp verfügbar. Weitere Infos zu Features und Hilfestellungen gibt es auf der offiziellen Website zur Anwendung.