Refurbished M3 iPad Air: Der Kauf bei Apple lohnt sich nicht

Apple hat den hauseigenen „Refurbished Store“ aktualisiert und bietet ab sofort auch das iPad Air mit M3-Chip generalüberholt an, das im März 2025 vorgestellt wurde. Mit Blick auf die Preise kann man allerdings nur mit dem Kopf schütteln, denn die gebrauchten Geräte sind teurer als Neugeräte beim Direktkauf über Amazon. Das ist unverständlich.

Es lohnt sich immer, einen Blick auf die Preise bei Amazon und anderen Händlern zu werfen, denn dort gibt es regelmäßig gute Rabatte. Im Online-Store verkauft Apple die eigenen Geräte durchgängig zum Originalpreis. Darüber hinaus sind die Preise im Refurbished-Store nicht konkurrenzfähig, sodass man sich die Frage stellt, ob das Gebraucht-Regal überhaupt noch sinnvoll ist.

Da andere Händler die Preise drücken, lohnt sich der Abstecher in den Refurbished-Store nur selten. Früher, als Rabatte auf Apple-Produkte super selten waren, hat sich der Kauf eines generalüberholten Geräts durchaus gelohnt. Auch ich habe damals im Refurbished-Store zugeschlagen und mir einen gebrauchten iMac auf den Schreibtisch gestellt. Abgesehen von der neutralen weißen Verpackung war die Maschine nicht von einem Neugerät zu unterscheiden.

Neukauf über Amazon ist günstiger als Apples Gebrauchtgeräte

Sinn und Zweck des Refurbished-Stores ist es, Versandrückläufer und Rückgabe­geräte wieder in den Markt zu bringen. Das ist löblich, allerdings muss der Preis stimmen, damit das Angebot attraktiv ist.

Wenn du dich für das iPad Air mit M3-Chip interessierst, bekommst du das Modell mit 11-Zoll-Display und 128 GB Speicher für 547 Euro bei Amazon, während Apple für das gleiche refurbished Modell 549 Euro verlangt. Immerhin ist Apples Preis beim großen 13-Zoll-Modell besser, denn hier ist Apple tatsächlich mit 719 Euro günstiger als Amazon mit 779 Euro.

Der Neukauf bei Apple lohnt sich immer, wenn die Geräte neu eingeführt werden. Interessiert man sich aber für ein Modell, dass schon ein paar Monate auf dem Markt ist, sind andere Shops oftmals deutlich günstiger.