Temple Run 3: Klammheimlicher Soft Launch in fünf Ländern

Viele von euch werden sich sicherlich noch an die Tage erinnern, an denen man Stunden vor dem iPhone zugebracht und wie wild nach links, rechts, oben und unten gewischt hat, um eine Spielfigur im Dschungel vor dem Untergang zu retten. Temple Run ist, wie auch andere App Store-Klassiker wie Fruit Ninja oder Angry Birds, eines der beliebtesten Casual Games der letzten Dekade.

Nun gibt es gute Neuigkeiten für Fans des leicht zu erlernenden, aber schwierig zu meisternden Mobile Games für zwischendurch: Ein komplett neues und überarbeitetes Temple Run, genauer gesagt Temple Run 3, wurde klammheimlich in einem Soft Lauch in mehreren Ländern veröffentlicht. Laut Informationen von PocketGamer scheint dies allerdings bisher nur in Indonesien, den Philippinen, Thailand und der Türkei der Fall zu sein – weitere Länder müssen weiter auf den globalen Launch des neuen Spiels warten.

Rückkehr von Doom Lagoon-Sümpfen

Bei PocketGamer spricht man auch optimistisch von „einer vollwertigen Rückkehr zur Form mit klassischer Action und brandneuem Gameplay“. Eines der Highlights von Temple Run 3 soll die Rückkehr von Doom Lagoon sein, den beliebten nebligen Sümpfen aus dem ersten Temple Run-Teil. Doom Lagoon soll neu gestaltet und zusammen mit neuen Figuren samt ihrer eigenen besonderen Fähigkeiten daher kommen.

Besonders niedlich: Es lassen sich Haustiere rekrutieren, die über unterstützende Fähigkeiten verfügen und Vergünstigungen sammeln, um die Läufe durch den Dschungel weiter verbessern zu können. Abgesehen davon wird es natürlich auch Anpassungen für aktuelle Mobilgeräte und ihre Möglichkeiten im Hinblick auf Grafik und Sound geben.

Wann Temple Run 3 schlussendlich auch weltweit oder zumindest in Europa veröffentlicht wird, ist bislang leider nicht bekannt. In den Ländern, in denen das Spiel bereits verfügbar ist, wird Temple Run 3 allerdings kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt. Es ist daher davon auszugehen, dass auch wir nicht mehr lange warten müssen, ehe wir den neuesten Teil des Kult-Games auf unsere Geräte laden können. Ein abschließender YouTube-Trailer zeigt euch das Gameplay nochmals im Detail, im Google Play Store könnt ihr euch weitere Infos ansehen. Wir werden euch natürlich auch informieren, sobald das Spiel hierzulande verfügbar ist.