Twelve South MagFold Wallet Stand: Neuer MagSafe-Kartenhalter für das iPhone

Das US-amerikanische Unternehmen Twelve South stellt schon seit vielen Jahren hochwertiges Zubehör für unsere liebsten Apple-Geräte her. Auch ich habe in der Vergangenheit besonders gerne die sogenannte BookBook-Reihe des Herstellers, die im Design alter Bucheinbände gehalten ist, zum Transport meines MacBooks, iPads und iPhones verwendet.

Nun hat Twelve South jedoch ein neues Produkt aus einem ganz anderen Produktbereich präsentiert, den Twelve South MagFold Wallet Stand. Letzterer ist ein magnetischer Kartenhalter für das iPhone, der einfach auf der Rückseite des Geräts angebracht wird und zusätzlich noch als iPhone-Ständer dienen kann.

Der MagFold Wallet Stand kann im Inneren bis zu drei Kredit- und Kundenkarten aufnehmen und bietet in einem vorderen Fach noch zusätzlichen Platz für Geldscheine. Der magnetische Ständer, der sich hinter dem Wallet befindet, kann sowohl im Hoch-, als auch im Querformat genutzt werden. Das Zubehör verfügt über Maße von 9,1 x 7,1 x 0,9 mm, ist Wasser-, abrieb- und UV-beständig und wird aus silikonbeschichtetem Hochleistungsleder gefertigt.

Verstärkte Magnete mit 900 Gramm Magnetkraft

Für einen besonders sicheren Stand des iPhones sorgen die verstärkten MagSafe-Magnete, die laut Twelve South eine Magnetkraft von mehr als 900 Gramm aufweisen. Wichtig zu wissen: Kabelloses Laden per MagSafe ist mit angelegtem MagFold Wallet Stand nicht möglich, dazu muss es abgenommen werden. Die Wallet- und Ständer-Kombination ist allerdings mit allen MagSafe-Cases kompatibel und kann problemlos mit angelegtem Backcase verwendet werden.

Der neue Twelve South MagFold Wallet Stand ist bereits im US-Webshop von Twelve South zum Preis von 39,99 USD gelistet. Als Farboptionen stehen Dune, ein grau-weißer Farbton, das anthrazitfarbene Slate, ebenso wie Coastal Blue, ein marineblauer Farbton, zur Auswahl bereit. Es ist davon auszugehen, dass die Neuerscheinung auch schon bald im EU-Webshop des Herstellers oder bei anderen deutschen Onlinehändlern zu haben sein wird.