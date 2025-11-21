Mova V50 Ultra oder Roborock Saros 10R: Wo gibt es mehr fürs Geld?

Wenn du gerade überlegst, welchen Saug- und Wischroboter du kaufen sollst, möchte ich dir zwei Produkte vorstellen, die im Black Friday aktuell ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bieten: den Mova V50 Ultra und den Roborock Saros 10R. Anbei findest du eine kurze Vorstellung, meine eigenen Eindrücke sowie eine Kaufberatung.

Mova V50 Ultra vs. Roborock Saros 10R: Der Preis

Mova V50 Ultra Complete kostet jetzt 787 Euro statt 1.199 Euro (Amazon-Link) – Jahresbestpreis!

Roborock Saros 10R kostet jetzt 849 Euro statt 1.449 Euro (Amazon-Link) – Jahresbestpreis!

Mova V50 Ultra: Lange Zeit das Maß der Dinge

Die Schnelllebigkeit im Sektor der Saug- und Wischroboter ist enorm, da gefühlt alle zwei Wochen neue Modelle angekündigt werden. Lange Zeit hat der Mova V50 Ultra die Spitze angeführt, allerdings ist das Modell jetzt schon etwas älter, sodass der Preis viel attraktiver ist. Und in Sachen Performance muss man so gut wie keine Einbußen hinnehmen.

Für den Mova V50 Ultra spricht vor allem die gute Saug- und Wischleistung, allerdings hat der Roborock-Sauger in Sachen Navigation die Nase vorn. Durch die bessere Navigation folgt auch eine kürzere Reinigungsdauer, da sich das Gerät intelligenter bewegt. Geht es um das Überwinden von Hindernissen, kann der V50 4,4 Zentimeter klettern, während der Roborock nur 3,1 Zentimeter schafft. Ein Pluspunkt für Roborock ist die Chassis-Lift-Funktion, wodurch der ganze Roboter angehoben werden kann. Ebenso hebt der Roborock die Wischpads höher an, um Teppiche trocken zu halten. Die erhöhte Saugleistung beim Mova-Sauger ist auf dem Papier zwar besser, in der Praxis aber nachrangig.

Für den Roborock Saros 10R spricht ganz klar die geringe Bauhöhe von nur 7,98 Zentimetern, sodass auch flache Möbel und Sofas kein Problem sind. Mit 8,95 Zentimetern ist der Mova V50 generell nicht besonders hoch, im Vergleich mit dem 10R jedoch deutlich höher.

Welche App ist besser?

Da ich beide Modelle sehr lange genutzt habe und teilweise sogar nach Jahren noch im Betrieb habe, kann ich dir auch Eindrücke der App mit auf den Weg geben. Hier muss ich einfach sagen, dass Roborock die App perfektioniert hat. Sie ist simpel, einfach und intuitiv zu bedienen. Die App von Mova ist nicht schlecht, aber nicht immer auf den ersten Blick intuitiv. Das ist Meckern auf hohem Niveau, aber im Direktvergleich gewinnt Roborock.

Welches Modell soll ich denn jetzt kaufen?

Du bist Fan von Roborock und willst, dass der Roboter auch unter besonders flache Möbel reinigt? Dann greife auf jeden Fall zum Roborock Saros 10R. Wenn dir die Bauhöhe nicht ganz so wichtig ist, kannst du beim Mova V50 Ultra noch mehr Geld sparen. Darüber hinaus gibt es beim Mova deutlich mehr Zubehör, da es sich um die Complete-Variante handelt. Beide Roboter liefern ab und bieten im Black-Friday-Sale aktuell ein wirklich ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.