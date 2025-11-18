Wer die Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max mit USB-C-Ladeanschluss von Apple besitzt, wird diese zwischendurch immer auch mal wieder aufladen müssen. Damit es nicht zu einem Kabelsalat kommt und der edle Kopfhörer immer griffbereit und hübsch präsentiert auf dem Schreib- oder Nachttisch steht, gibt es nun von der ZAGG-Tochterfirma Mophie ein praktisches neues Accessoire: Den Mophie AirPods Max Charging Stand.

„Mit dem Mophie AirPods Max Charging Stand bringt ZAGG ein besonderes Ladegerät auf den Markt, das perfekt auf die beliebten Apple-Kopfhörer abgestimmt ist. Der elegante Stand ermöglicht ein bequemes und sicheres Aufladen ganz ohne umständliches Hantieren mit Kabeln und setzt die AirPods Max gleichzeitig stilvoll in Szene.“

So berichtet der Hersteller bezüglich der Neuerscheinung. Der neue Mophie AirPods Max Charging Stand verfügt über einen integrierten USB-C-Stecker, der nahtlos mit den AirPods Max harmoniert. Die Kopfhörer werden einfach in den Halter eingesetzt, um den Ladevorgang zu starten. Letzteres wird durch eine spezielle Kontrollleuchte signalisiert. Weiche Silikonauflagen schonen während des Ladevorgangs die AirPods Max und schützen vor Kratzern am Kopfhörer.

Ein robustes, hochwertiges Aluminium-Design soll dafür sorgen, dass der Charging Stand stabil auf jedem Schreibtisch oder Nachttisch steht, zudem dient das Zubehör gleichzeitig als sicherer Aufbewahrungsort. „Dabei fügt er sich perfekt in jede moderne Innenumgebung ein und entspricht dem Premium-Anspruch von Apple und Mophie“, lässt der Hersteller wissen.

Zusätzliches Qi-Ladepad lädt weiteres Gerät kabellos auf

Zur Nutzung schließt man den mitgelieferten USB-C-Dongle an die AirPods Max an und setzt den Kopfhörer auf den Ständer – der Dongle richtet sich dabei automatisch perfekt an den Ladestiften aus. Ein integrierter Ruhemodus sorgt dafür, dass die AirPods Max automatisch in den Ruhemodus wechseln, wenn sie auf die Ladestation gestellt werden.

Ebenfalls in den Charging Stand integriert ist ein kabelloses Ladepad, das das gleichzeitige Laden von AirPods oder anderen Qi-fähigen Geräten ermöglicht. So können beispielsweise die AirPods Pro problemlos über die Qi-Ladefläche zusammen mit dem AirPods Max-Kopfhörer mit Strom versorgt werden. Mit Maßen von 17,6 x 11,7 x 11 cm und einem Gewicht von 690 Gramm steht die Ladehalterung stabil und sicher auf dem Schreib- oder Nachttisch.

Der mophie AirPods Max Charging Stand ist mit einer zweijährigen Garantie ausgestattet und kann ab sofort zum Preis von 129,95 Euro in schwarzer Farbe im Telekom Shop erworben werden. Im Lieferumfang enthalten ist neben der Ladestation mit integriertem Qi-Ladepad auch das magnetische USB-C-Dongle, ein USB-C-Kabel und eine Bedienungsanleitung.