Total War Napoleon kommt am 2. Dezember in den App Store

Seid ihr bereit für die nächste große Schlacht? Dann dürft ihr euch jetzt auf den Start von Total War Napoleon (App Store-Link) freuen. Das Strategiespiel wird am 2. Dezember im App Store erscheinen und kann bereits für 12,49 Euro vorbestellt werden. Ursprünglich ist das Spiel bereits 2010 für Windows-Computer erschienen, drei Jahre später für macOS. Wenn ich mich recht erinnere, war ich damals sogar auf einem Launch-Event in London, lange ist es her.

Es ist nicht der erste Strategie-Klassiker, den der Publisher Feral Interactive auf iPhone und iPad portiert. Mit Total War Empire und der mobilen Erweiterung A New World sind bereits aufregende Schlachten auf mobilen Apple-Geräten möglich. Nun nimmt man uns mit an den Beginn des 19. Jahrhunderts, in eine Ära politischer Umwälzungen und militärischer Revolutionen.

Das erwartet euch in Total War Napoleon

Die Geschichte des Spiels erzählt die beeindruckende Karriere Napoleons: vom jungen Korsen, der sich in Italien und Ägypten erste Lorbeeren verdient, bis hin zu seinen groß angelegten Feldzügen, mit denen er Europa unter französischer Herrschaft vereinen wollte. Im Kampagnen-Modus kann man alle großen Schlachten erneut „erleben“.

Wer lieber gegen den berühmten Feldherrn kämpft, kann in den „Campaigns of the Coalition“ die Geschicke von Großbritannien, Österreich, Preußen oder Russland lenken. Außerdem ist die beliebte „Peninsular Campaign“-Erweiterung bereits in der Mobile-Version enthalten – hier gilt es, die Iberische Halbinsel zurückzuerobern. Ebenfalls mit dabei: „Napoleon’s Battles“, eine Sammlung legendärer Schlachten von Austerlitz bis Waterloo, die die dramatischsten Momente der napoleonischen Kriege nachstellen.

Total War Napoleon bietet verbesserte Partikeleffekte, detailreiche Waffentechnologie aus dem 19. Jahrhundert und ein angepasstes Interface für ein beeindruckendes Spielerlebnis. Optimierte Touch-Steuerung und neue Komfortfunktionen geben Spielern präzise Kontrolle über Diplomatie und Taktik auf dem Schlachtfeld. Auf dem iPad kann Total war auch klassisch mit Tastatur und Maus gespielt werden.