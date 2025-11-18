iOS 26.2: Das ist neu in der dritten Betaversion

Apple ist wieder fleißig und arbeitet schon an den nächsten Software-Updates für iOS. Aktuell befinden sich die meisten User noch auf iOS 26.1, doch die nächste Aktualisierung auf iOS 26.2 soll bereits im Dezember dieses Jahres offiziell veröffentlicht werden. Nun hat Apple gestern die mittlerweile dritte Betaversion von iOS 26.2 für Entwickler und Entwicklerinnen freigegeben. Das sind die Neuerungen (via 9to5Mac).

Codes für AirDrop

Apple entwickelt offenbar gerade eine neue AirDrop-Funktion, mit der User 30 Tage lang AirDrop zwischen Geräten nutzen können, ohne dass diese als Kontakte gespeichert werden müssen. iOS 26.2 Beta 3 ist die erste Version, die erste Anzeichen dieser Funktion im Bereich „AirDrop“ in den Einstellungen zeigt.

iPadOS Split View und Slide Over

Apple hat Slide Over in iPadOS 26.1 wieder eingeführt und verbessert nun eine weitere Multitasking-Funktion, die seit iOS 18 weggefallen war. Ab iPadOS 26.2 Beta 3 lässt sich nun ein App-Symbol aus dem Dock ziehen, um während des Multitaskings Slide Over oder Split View aufzurufen.

Spiele-App

Auch in der mit iOS 26 neu eingeführten Spiele-App von Apple gibt es Verbesserungen. Dort werden nun Sortier- und Filterfunktionen für die Bibliothek, eine Controller-Navigation und Aktualisierungen für Punktestände in Echtzeit während der Wiedergabe geboten.

Liquid Glass-Design in der Maßband-App

Letzte Woche hat Apple in iOS 26.2 Beta 2 ein völlig neues, von Liquid Glass inspiriertes Design in der Maßband-App vorgestellt. Mit iOS 26.2 Beta 3 hat Apple das Design nun weiter verfeinert, um zu vermeiden, dass die angezeigten Zahlen in bestimmten Situationen verdeckt werden.

Standard-Code für Sprachassistenten

Apple entwickelt laut durchgesickertem Code offenbar auch die Möglichkeit, Siri als Standardaktion beim Halten der Seitentaste zu ersetzen. Dies wird aufgrund gesetzlicher Vorschriften allerdings vorerst nur in Japan angeboten.

Neuerungen beim Schlafindex

Auch die Funktionsweise vom Schlafindex für die Schlafüberwachung wurde mit iOS 26.2 Beta 3 geändert. „Sehr hoch“ ersetzt „Ausgezeichnet“ als höchste Kategorie, und auch die Schwellenwerte für die einzelnen Kategorien wurden geändert. Dies ist eine Reaktion auf User-Feedback, in dem kritisiert wurde, dass der Schlaf-Score-Bereich zu breit und „Ausgezeichnet“ zu positiv sei.

Verbesserungen in der Podcasts-App

Apple nutzt nun KI, um das Podcast-Erlebnis zu verbessern. Ab iOS 26.2 kann die hauseigene App von Apple mittels KI automatisch Kapitel generieren, Links zu referenzierten Podcasts erstellen und Showlinks sammeln.

Liquid Glass-Uhrenanzeige auf dem Sperrbildschirm

Mit iOS 26.2 wird auch ein deutlich auffälligerer Schieberegler für das Liquid Glass-Design der Uhrenanzeige auf dem Sperrbildschirm Einzug halten. Damit lässt sich die Transparenz der Uhr bei jeder gewählten Schriftart-Option einstellen.

Alarme und Timer für Erinnerungen

Mit iOS 26.2 wurde eine Option hinzugefügt, einen Alarm auszulösen, wenn eine dringende Erinnerung fällig ist. Dies sorgt für eine deutlich höhere Aufmerksamkeit als wiederholte Benachrichtigungen oder zeitkritische Benachrichtigungen, die dauerhaft angezeigt werden. Diese Alarme und Timer können auch einen aktivierten Fokusmodus unterbrechen.

Darüber hinaus wird es für iMessage in CarPlay die Option geben, angepinnte Konversationen zu deaktivieren, und Animationen beim Antippen von Schaltflächen zum Öffnen von Menüs sollen flüssiger sein. In der EU wird mit iOS 26.2 auch das Live-Übersetzungs-Feature für die AirPods Einzug halten. Zudem wird es wieder kleine und feine Optimierungen unter der Haube geben. Die finale Version von iOS 26.2 wird voraussichtlich im nächsten Monat offiziell an den Start gehen.