iPhone: So fügt ihr einen Lautstärke-Regler zum Sperrbildschirm hinzu

Heute stelle ich euch eine hilfreiche Funktion vor, die Apple in den Einstellungen für Barrierefreiheit anbietet. Mit diesem praktischen Feature könnt ihr dem Mediaplayer im Sperrbildschirm nämlich einen Lautstärke-Regler hinzufügen. So könnt ihr die Lautstärke von Medien regulieren, ohne das iPhone entsperren zu müssen. Hier erfahrt ihr, wie das geht.

Wenn ihr euch jetzt fragt: Moment, so einen Regler gab es doch schonmal, dann habt ihr Recht. Mit dem Release von iOS 16 entfernte Apple diesen Regler allerdings, der bis dahin standardmäßig im Mediaplayer integriert war. Seit iOS 18.2 findet man diesen Regler nun als optionale Einstellungsmöglichkeit in den Barrierefreiheitseinstellungen, sprich unter Bedienungshilfen auf dem iPhone.

iPhone: So könnt ihr den Lautstärke-Regler hinzufügen:

Öffnet die Einstellungen. Tippt dort auf Bedienungshilfen. Navigiert zum Bereich „Hören“ und und tippt dort auf „Audio & Visuelles“. Navigiert zu „Lautstärkeregler immer anzeigen“ und schiebt den Toggle-Button auf grün.

Im Anschluss ist der Lautstärke-Regler dann immer im Mediaplayer zu sehen, wenn der Player im Sperrbildschirm läuft. Ich habe mir den Lautstärke-Regler gleich mal aktiviert. Natürlich lässt sich die Medien-Lautstärke weiterhin auch über die Lauter-Leiser-Tasten am iPhone regulieren.