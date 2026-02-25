Mimoto: Mit dieser App könnt ihr eure iMessage-Chats analysieren

Die macOS-App Mimoto (App-Store-Link) will euch dabei helfen, mehr aus euren Chats zu erfahren. Darum ermöglicht es euch die App, den eigenen iMessage-Verlauf in detaillierte Statistiken und Einblicke umzuwandeln. Die Anwendung analysiert Chats dabei direkt auf dem Gerät, ohne Daten in die Cloud zu übertragen. So bleiben alle Informationen lokal gespeichert und eure Privatsphäre gewahrt. Für iOS gibt es Mimoto (App-Store-Link) ebenfalls. Diese Version kann eure WhatsApp-Chats analysieren.

Mimoto bietet verschiedene Analysen an: Nutzer können sehen, wer in Chats am aktivsten ist, wie schnell Kontakte antworten oder wie sich die Kommunikation über die Zeit verändert. Die Daten selbst bereitet die App in Form übersichtlicher Grafiken auf. Zudem lassen sich Berichte als Bilder oder CSV-Dateien exportieren, falls ihr die Daten weiterverwenden möchtet.

Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, individuelle Zeiträume zu analysieren – etwa die ersten Monate einer Beziehung oder ein bestimmtes Jahr. Die App verarbeitet dabei auch große Datenmengen: Laut Entwicklerangaben können mehrere Millionen Nachrichten analysiert werden, wobei die Verarbeitung je nach Umfang einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Mimoto ist kostenlos nutzbar und bietet alle Kernfunktionen wie Chat-Metriken, Teilnahme-Trends und Beziehungsanalysen ohne Abo. Für erweiterte Optionen, wie den Zugriff auf die Analyse älterer Nachrichten und die Exportfunktionen ist ein einmaliger Kauf erforderlich. Die Kosten für die Lifetime-Lizenz liegen bei 22,99 Euro.

Mimoto für iMessage ist aktuell nur für macOS (App-Store-Link) verfügbar, eine iOS-Version für die Analyse von WhatsApp-Chats (App-Store-Link) existiert aber bereits. Letztere dürfte für deutsche Nutzer vermutlich noch ein Stück interessanter sein. Schließlich ist iMessage hier weniger verbreitet als WhatsApp. Die Lifetime-Lizenz dieser Version ist für einmalig 14,99 Euro zu haben.