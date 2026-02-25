Mimoto: Mit dieser App könnt ihr eure iMessage-Chats analysieren

Die macOS-App Mimoto (App-Store-Link) will euch dabei helfen, mehr aus euren Chats zu erfahren. Darum ermöglicht es euch die App, den eigenen iMessage-Verlauf in detaillierte Statistiken und Einblicke umzuwandeln. Die Anwendung analysiert Chats dabei direkt auf dem Gerät, ohne Daten in die Cloud zu übertragen. So bleiben alle Informationen lokal gespeichert und eure Privatsphäre gewahrt. Für iOS gibt es Mimoto (App-Store-Link) ebenfalls. Diese Version kann eure WhatsApp-Chats analysieren.
Mimoto bietet verschiedene Analysen an: Nutzer können sehen, wer in Chats am aktivsten ist, wie schnell Kontakte antworten oder wie sich die Kommunikation über die Zeit verändert. Die Daten selbst bereitet die App in Form übersichtlicher Grafiken auf. Zudem lassen sich Berichte als Bilder oder CSV-Dateien exportieren, falls ihr die Daten weiterverwenden möchtet.
Ein besonderes Feature ist die Möglichkeit, individuelle Zeiträume zu analysieren – etwa die ersten Monate einer Beziehung oder ein bestimmtes Jahr. Die App verarbeitet dabei auch große Datenmengen: Laut Entwicklerangaben können mehrere Millionen Nachrichten analysiert werden, wobei die Verarbeitung je nach Umfang einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Mimoto ist kostenlos nutzbar
Mimoto ist kostenlos nutzbar und bietet alle Kernfunktionen wie Chat-Metriken, Teilnahme-Trends und Beziehungsanalysen ohne Abo. Für erweiterte Optionen, wie den Zugriff auf die Analyse älterer Nachrichten und die Exportfunktionen ist ein einmaliger Kauf erforderlich. Die Kosten für die Lifetime-Lizenz liegen bei 22,99 Euro.
Mimoto für iMessage ist aktuell nur für macOS (App-Store-Link) verfügbar, eine iOS-Version für die Analyse von WhatsApp-Chats (App-Store-Link) existiert aber bereits. Letztere dürfte für deutsche Nutzer vermutlich noch ein Stück interessanter sein. Schließlich ist iMessage hier weniger verbreitet als WhatsApp. Die Lifetime-Lizenz dieser Version ist für einmalig 14,99 Euro zu haben.
Kommentare 3 Antworten
Wirklich eine starke App. Man bekommt so viele spannende Einblicke in die eigenen Chats – Dinge, die einem sonst gar nicht auffallen würden. Und dass alles direkt auf dem Gerät verarbeitet wird, finde ich besonders gut. Genau so sollte das bei sensiblen Daten laufen.
Für welche Zielgruppe ist die App relevant? Otto-Normal wird es doch nicht interessieren, wer wie wann geantwortet hat usw. Es sei denn man selbst ist Statistiker.
Dachte ich am Anfang auch 😅
Aber eigentlich ist es eher wie ein Spiegel für die eigene Kommunikation. Gerade bei langen Freundschaften oder Beziehungen kann das echt überraschend sein. Und die Gruppenchat-Auswertung macht einfach richtig Spaß.