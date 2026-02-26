Samsung Galaxy S26 Ultra: Das kann das neue Privacy Display

Bevor Apple im September das iPhone 18 Pro sowie das mögliche iPhone Fold vorstellt, hat Samsung seine neuen Galaxy-Smartphones schon jetzt präsentiert. Besonders spannend ist das Samsung Galaxy S26 Ultra, da hier erstmals ein innovatives Privacy Display zum Einsatz kommt, das je nach Blickwinkel fremden Augen den Zugriff verwehrt.

Ich möchte an dieser Stelle die technischen Daten der neuen Telefone nicht abspulen, denn die könnt ihr auch direkt beim Hersteller nachlesen. Vielmehr stelle ich mir die Frage, ob ein solches Privacy Display auch etwas für das iPhone sein könnte.

Wer „kopiert“ das Display zuerst?

Wenn große Hersteller innovative Neuerungen zeigen, schaut die Konkurrenz genau hin und „übernimmt“ solche Features gerne für die eigenen Smartphones. Es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Android-Smartphones in den kommenden Monaten eine solche Display-Technologie kopieren, um Schritt halten zu können. Apple ist hier oftmals sehr zurückhaltend und schaut sich neue Technologien genau an, um anschließend zu versuchen, diese maximal zu verbessern.

Daher gehe ich davon aus, dass Apple ein solches Privacy Display vorerst nicht anbieten wird. Dennoch finde ich die Idee spannend, denn so können vertrauliche Informationen wie Logins, PINs, Banking-Daten und mehr „versteckt“ werden.

So funktioniert das Privacy Display

Sobald das Privacy Display aktiviert ist und man von der Seite auf das Smartphone schaut, dunkelt das Display so stark ab, dass kaum noch Inhalte erkennbar sind. Doch Samsung geht noch einen Schritt weiter und erlaubt Feineinstellungen, sodass beispielsweise nur bestimmte Bereiche des Displays „geschwärzt“ werden. „Partial Screen Privacy“ sorgt dafür, dass das Display nur Bereiche abdunkelt, in denen man etwa eine PIN, ein Muster oder ein Passwort eingibt.

Erste Hands-on-Berichte sagen jedoch auch, dass das Display durch die neue Technik etwas leidet, da der Bildschirm je nach Blickwinkel leicht verwaschen wirken kann. Natürlich handelt es sich hier um die erste Generation, bei der noch nicht alles perfekt ist, doch Samsung zeigt, dass auch bei Smartphones weiterhin Raum für Innovationen besteht.

Da die „Privacy Display“-Funktion direkt in das Galaxy S26 Ultra integriert ist, wird keine zusätzliche Folie benötigt. Wie das Display im Alltag funktioniert, zeigen erste Hands-on-Videos.