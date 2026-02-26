Sandmarc erweitert iPhone-Zoombereich mit neuem 72-mm-Tetraprismenobjektiv

Der kalifornische Zubehör-Hersteller Sandmarc hat ein neues 72-mm-Tetraprismenobjektiv vorgestellt, das den optischen Zoom der iPhone-Modelle 17 Pro und 17 Pro Max deutlich erweitert. Das Zusatzobjektiv ist speziell für die neue Tetraprismen-Tele-Linse des iPhone 17 Pro entwickelt worden und verspricht eine bis zu dreifache optische Vergrößerung zusätzlich zur integrierten Kameraoptik.

Das iPhone 17 Pro ist ab Werk mit einem 48-Megapixel-Fusion-Teleobjektiv ausgestattet, das einen echten vierfachen optischen Zoom bei einer Brennweite von 100 Millimetern bietet. In Kombination mit dem neuen 72-mm-Objektiv von Sandmarc lässt sich die effektive Zoomleistung laut Hersteller auf bis zu 24-fach steigern. Nutzer und Nutzerinnen können demnach bei voller 48-Megapixel-Auflösung einen 12-fachen optischen Zoom oder wahlweise einen 24-fachen Zoom bei 24 Megapixeln erzielen.

Sandmarc betont, dass das mehrgliedrige Glasdesign mit mehrfacher Beschichtung auch über größere Distanzen für eine hohe Bildschärfe und originalgetreue Farbwiedergabe sorgen soll. Gleichzeitig soll die Konstruktion Streulicht und chromatische Aberrationen minimieren. Der Hersteller berichtet zudem, dass sich das neue Objektiv besonders gut für Landschafts- und Stadtaufnahmen, Tierfotografie oder Porträts mit starkem Kompressionseffekt eignen soll.

Objektiv auch mit älteren iPhone-Modellen kompatibel

Das neue 72-mm-Objektiv ergänzt Sandmarcs bestehendes 48-mm-Modell, das eine zweifache optische Vergrößerung ermöglicht. Beide Objektive werden direkt an der Tetraprisma-Linse des iPhones befestigt. Da Apples Standard-Kamera-App bei der Nutzung mehrerer Objektive oft automatisch zwischen diesen umschaltet, empfiehlt Sandmarc den Einsatz professioneller Kamera-Apps wie Halide oder Blackmagic Camera, um die volle Kontrolle über den Aufnahmemodus zu behalten.

Neben den aktuellen iPhone-17-Modellen ist das neue Objektiv auch mit älteren Geräten wie dem iPhone 16 Pro, 16 Pro Max und iPhone 15 Pro Max kompatibel. Auf diesen Modellen wird laut Sandmarc eine maximale Vergrößerung von bis zu 15-fach erreicht. Mit einem Gewicht von 180 Gramm ist das Objektiv zwar kein Leichtgewicht, lässt sich aber problemlos in das hauseigene Gehäuse- und Filtersystem des Herstellers integrieren.

Das 72-mm-Tetraprismaobjektiv ist ab sofort zum Preis von 299 US-Dollar über die Website von Sandmarc bestellbar, die Auslieferung soll ab Ende März dieses Jahres erfolgen. Wer eine etwas günstigere Alternative sucht, kann zum 48-mm-Modell greifen, das für 249 US-Dollar angeboten wird. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch die Neuerscheinung näher.