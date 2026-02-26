Balkonkraftwerk: Mein Speicher war gestern zum ersten Mal voll

Dezember und Januar sind ja immer das Tal der Tränen, wenn es um Balkonkraftwerke geht. Wenn überhaupt, scheint die Sonne nur kurz, meist ist das Wetter ohnehin schlecht. Mittlerweile ist es deutlich früher und auch länger hell, zudem hat gestern bei uns in Bochum den ganzen Tag die Sonne geschienen. Und siehe da: Der Speicher meiner Anker Solix Solarbank 3 Pro, immerhin 8 Kilowattstunden, war zum ersten Mal in diesem Jahr komplett voll und hat sogar die Nacht überstanden.

Im vergangenen Jahr habe ich die Installation aufgrund der acht Solarmodule als ordentliche PV-Anlage anmelden lassen, zumindest mit einem EcoFlow Stream Ultra in bzw. auf der Garage. Dort ist es aber erst ab März richtig sonnig, daher läuft dieser Teil der Anlage noch auf Halbgas. Letztes Jahr musste ich bis zur Anmeldung ja auch noch etwas zurückbauen, 2025 habe ich aber immerhin 2.700 Kilowattstunden selbst produzieren und so 52 Prozent meines Bedarfs decken können. Das entspricht einer Ersparnis von über 750 Euro.

So viel ist mit einem normalen Balkonkraftwerk drin

So ganz relevant sind meine Zahlen für ein normales Balkonkraftwerk leider nicht. Aber wie viel kann denn nun gespart werden? Da hilft ein Blick auf das Flachdach meines Nachbarn, der dort ein reguläres Balkonkraftwerk mit knapp 2.000 Watt Solarleistung und einem Zendure-System mit rund 4 Kilowattstunden Speicher im Einsatz hat. Ganz normal angeschlossen über eine Steckdose mit einer Einspeisung von bis zu 800 Watt, geregelt über ein Shelly Smart Meter.

Die Anlage ist in dieser Form seit Juni im Einsatz, daher habe ich die folgenden Werte des zweiten Halbjahrs einfach mal multipliziert. 1.340 Kilowattstunden eigener Solarstrom wurden im Haushalt 2025 verbraucht, auch das sind bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde schon um die 400 Euro. Bei einer Investition von regulär rund 2.200 Euro doch schon recht ordentlich.

Wie lief das Solar-Jahr 2025 bei euch?

Jetzt, wo es wieder etwas mehr Freude macht, in die Statistiken zu schauen, bin ich gespannt auf eure Daten aus dem vergangenen Jahr. Wie viel Solarstrom habt ihr 2025 mit eurem Balkonkraftwerk erzeugt? Wie viel Geld habt ihr gespart? Und wie sieht euer Setup derzeit aus?