Huawei FreeBuds Pro 5: Neue Generation der Flaggschiff-In-Ears mit ANC vorgestellt

Bereits die vergangenen Generationen der Huawei-Flaggschiff-Kopfhörer FreeBuds Pro waren auf dem Markt ein voller Erfolg: Vor allem die lange Akkulaufzeit und der gute Klang wird immer wieder gelobt. Die Huawei FreeBuds Pro positionieren sich als direkte Konkurrenz zu Apple AirPods Pro und liegen nun in der neuesten fünften Generation vor.

Die neuen Huawei FreeBuds Pro 5 setzen auf das bewährte True-Wireless-Konzept und wurden hinsichtlich ihrer Klangqualität und der aktiven Geräuschunterdrückung im Vergleich zum Vorgänger nochmals verbessert. Huawei positioniert auch die FreeBuds Pro 5 im Premiums-Sgment und verweist dabei auf weitere technische Fortschritte bei der Anrufqualität und Signalverarbeitung.

Laut Huawei sind die FreeBuds Pro 5 die ersten ANC-Ohrhörer mit Dual-Engine, die sowohl einen ultralinearen Doppelmagnet-Treiber als auch einen ultradünnen mikroplanaren Membrantreiber verwenden, um invertierte Schallwellen auszusenden, die Umgebungsgeräusche ausgleichen. Beide Akustik-Einheiten arbeiten zusammen, um Gegengeräusche zu erzeugen, während ein neues MIMO-KI-Sensorikmodell aktiv die Umgebung erfasst und die Parameter in Echtzeit anpasst. Dadurch soll die Geräuschreduzierung insgesamt um bis zu 220 Prozent verbessert werden. „Selbst in lauten Umgebungen genießt du einen reinen, ungestörten Klang“, berichtet Huawei dazu.

Adaptive Modi für Transparenz und Lautstärke

Auch der Transparenz-Modus wurde bei den Huawei FreeBuds Pro 5 nochmals optimiert. Dafür sorgen Ultra-HD-Digitalmikrofone und KI-Sensorik, um den Gesprächserkennungs-Modus zu verbessern. Selbst mit eingesetzten Ohrhörern soll man so Umgebungsgeräusche klar und deutlich wahrnehmen können. Zu den weiteren Kernfeatures gehören adaptive Modi, um beispielsweise bei einem gestarteten Gespräch automatisch vom Geräuschunterdrückungs- in den Transparenz-Modus zu wechseln, oder auch von einer adaptiven Lautstärkeregelung je nach Umgebung zu profitieren.

Mittels eines überarbeiteten Systems mit Knochenschallmikrofon sollen mit den Huawei FreeBuds Pro 5 jetzt sogar Gespräche bei bis zu 100 dB Umgebungslärm möglich sein. Das entspricht etwa der Lautstärke eines Live-Konzerts oder eines belebten Musikfestivals. Beim Vorgänger waren es zum Vergleich noch 95 dB Umgebungslärm für ungestörte Telefonate.

Die Huawei FreeBuds Pro 3 bieten darüber hinaus einen verlustfreien Hi-Res-Klang zwischen 10 Hz und 48 kHz/24 Bit. Davon können aber lediglich einige Huawei Smartphone-Modelle, beispielsweise dem Huawei Mate X7, der Pura 80-Serie oder dem Nova 14 Pro, profitieren, zudem kann das menschliche Ohr in der Regel nur Frequenzen zwischen etwa 16 Hz und 20 kHz wahrnehmen. Ihr Dual-Drive-Akustiksystem mit doppelten DSPs, DACs, Treiber und Belüftungsöffnungen sollen für 100 Prozent mehr Details in den Höhen und 45 Prozent weniger Verzerrungen in den Tiefen sorgen.

Spatial Audio mit Head-Tracking und Multipoint-Verbindungen

Neben der verlustfreien Audioübertragung gibt es in der hauseigenen Companion-App Audio Connect einen integrierten Equalizer, der verschiedene Sound-Modi wie „Balanced“, „Voice“, „Classical“ und „Bass“ bietet. Auch Spatial Audio mit Head-Tracking für einen immersiven Raumklang ist mit an Bord, unabhängig vom genutzten Gerät oder App. Die Kopfhörer erkennen Bewegungen des Kopfes, wie etwa Nicken, um einfache Gestensteuerungen zu ermöglichen. Auch Funktionen wie das automatische Pausieren der Wiedergabe beim Herausnehmen eines Ohrhörers und der geräteübergreifende Wechsel wurden integriert.

Die Ohrhörer sind in der neuen Generation nun 10 Prozent kleiner als beim Vorgänger-Modell, der In-Ear-Teil ist 7,5 Prozent kleiner geworden. Jeder Ohrhörer ist außerdem 6 Prozent leichter und damit laut Huawei „so leicht wie ein Blatt A4-Papier“. Vier mitgelieferte Größen von Silikon-Ohrstöpseln (XS/S/M/L) sorgen zudem für eine effektive akustische Abdichtung und einen sicheren Sitz für eine Vielzahl von Ohrformen.

Neu: Hörgeräte-Modus wie bei Apples AirPods

Besonders spannend ist die Tatsache, dass Huawei den neuen FreeBuds Pro 5 auch einen Hörgeräte-Kompensationsmodus verpasst hat. Diesen dürften Apple-User bereits von den AirPods kennen. Dieser Modus soll gezielt Stimmen von Menschen hervorheben und damit Personen mit einem leichtem bis mittlerem Hörverlust unterstützen.

Zu den weiteren Features der Neuerscheinung gehört eine IP57-Zertifizierung für Staub- und Wasserresistenz, das Ladecase selbst ist nach IP54 geschützt. Die Akkulaufzeit beträgt bei einer Ladung bis zu neun Stunden mit deaktiviertem ANC und eine Gesamtspielzeit von 38 Stunden. Neben kabelgebundenem Laden über USB-C wird auch Wireless Charging unterstützt, für kabellose Konnektivität kommt statt wie beim Vorgänger mit Bluetooth 5.2 nun ein Kirin A3 Bluetooth-Chip mit Bluetooth 6 zum Einsatz.

Erste Eindrücke, Preise und Verfügbarkeit

Mir wurde schon vor dem offiziellen Marktstart der Huawei FreeBuds Pro 5 ein weißes Exemplar zum Ausprobieren vom Hersteller zugeschickt, so dass ich meine ersten eigenen Eindrücke auch mitteilen kann. Ich nutze sonst die AirPods Pro 3 und war dementsprechend gespannt auf Huaweis Flaggschiff-Modell im True Wireless-Bereich.

Und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht: Vor allem klanglich können die FreeBuds Pro 5 absolut überzeugen und liegen grundsätzlich auf dem gleichen Niveau wie Apples AirPods Pro 3. Es gibt einen vollen, warmen Sound mit lebendigen Höhen und einem spürbaren, aber nicht zu aufdringlichen Bass. Bei der aktiven Geräuschunterdrückung liegen die AirPods Pro 3 aus meiner Sicht noch immer vorne, allerdings hat Huawei deutlich aufgeholt und bietet ein sehr gutes Gesamtpaket mit vielen praktischen Features. Auch die Materialqualität, ein sehr bequemer Sitz für stundenlanges Tragen und die lange Akkulaufzeit konnten mich überzeugen.

Die neuen Huawei FreeBuds Pro 5 sind ab sofort in Schwarz, Weiß, Sandgold und Dunkelblau erhältlich, der Preis liegt wie bei der Vorgängerversion bei 199 Euro. Kaufen lassen sich die Huawei FreeBuds Pro 5 unter anderem im offiziellen Webshop von Huawei, dort gibt es zudem weitere Informationen zur Neuerscheinung.