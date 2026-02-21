Anker Powerbank mit integriertem Kabel für nur 26 Euro

Vermutlich noch bis Sonntag könnt ihr bei Amazon eine einfache Powerbank von Anker mit einem integrierten USB-C-Kabel zum Sonderpreis von nur 25,98 Euro (Amazon-Link) kaufen. Zur Auswahl stehen dabei sogar vier verschiedene Farben. Ihr könnt zwischen Blau, Rosa, Schwarz und Weiß auswählen.

Es handelt sich tatsächlich um die Anker Zolo Powerbank, für die es vor ein paar Jahren einen Produktrückruf gab. Jetzt wird natürlich die aktualisierte und verbesserte 2025er-Version verkauft – hier seid ihr also auf der sicheren Seite.

Die Anker Zolo Powerbank bietet ein integriertes 15,2 Zentimeter langes Kabel, das auch als Schlaufe genutzt wird. So könnt ihr die 20.000 mAh fassende Powerbank immer nutzen, selbst wenn ihr kein zusätzliches Kabel mit dabei habt. Das Kabel kann auch zum Aufladen der Powerbank genutzt werden.

Diese Kompromisse müsst ihr für 26 Euro eingehen

Wir empfehlen ja immer wieder die ähnlich dimensionierte Anker Laptop Powerbank, die sogar zwei integrierte Kabel bietet, mit 85 Euro aber deutlich teurer ist. Worauf muss man bei der günstigen Anker Zolo Powerbank, abgesehen vom zweiten Kabel, verzichten?

Die maximale Ausgangsleistung der Anker Zolo Powerbank beträgt 30 Watt. Das ist für iPhone und iPad absolut ausreichend, beim MacBook ist man damit schon an der untersten Grenze unterwegs. Aufgeladen werden kann die Anker Zolo Powerbank sogar nur mit 20 Watt, hier geht es also recht geduldig zur Sache.

Wenn der Faktor Zeit für euch keine besonders große Priorität hat, dann bekommt ihr mit der Anker Zolo Powerbank ein solides Markenprodukt zum kleinen Preis. Günstiger gab es den tragbaren Akku in diesem Jahr übrigens noch nicht, lediglich vor Weihnachten lag der Preis noch ein paar Euro tiefer. Dafür habt ihr jetzt aber die Auswahl zwischen allen vier Farben – das ist doch auch nicht schlecht.