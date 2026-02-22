Die Highlights der Woche: Was macht Apple am 4. März?

„Du bist herzlich eingeladen“, heißt es in der Mail von Apple, die in dieser Woche an ausgewählte Medienvertreter überall auf der Welt versendet wurde. Wir können an dieser Stelle direkt aufklären: Wir wurde von Apple mal wieder nicht berücksichtigt. Sicherlich spart man sich unsere Einladung bis September auf, oder Tim?

Am 4. März findet in New York, London und Shanghai um 15:00 Uhr deutscher Zeit eine ganz besondere „Apple Experience“ statt. Ob es begleitend dazu auch ein öffentliches Video geben wird, quasi als Mini-Keynote, das ist bisher nicht bekannt. Vor ein paar Jahren hat Apple in dieser Form neue MacBooks an Halloween vorgestellt.

Was genau Apple vor hat, werden wir wohl erst in knapp zwei Wochen erfahren. Die Gerüchteküche ist jedenfalls schon richtig heiß gelaufen, unter anderem erwartet man neue, günstige MacBooks, die von einem iPhone-Chip angetrieben werden. Für die allermeisten Anwenderinnen und Anwender dürfte das mehr als schnell genug sein – und wenn das MacBook mit seiner gewohnten Qualität auf diese Weise besonders günstig wird, warum eigentlich nicht?

Ebenfalls möglich ist der Start des iPhone 17e, ein neues iPad und iPad Air sowie HomePod oder Apple TV. Bei welcher Neuerscheinung würdet ihr zuschlagen? Wofür habt ihr möglicherweise schon gespart?

Neues aus unserem Hueblog

In der Philips Hue Welt dreht sich in dieser Woche alles um Leuchtstreifen. Der einfache Hue Essential Lightstrip und der dekorative Hue Essential Neon Flex sind jetzt in Deutschland verfügbar. Viel wichtiger allerdings: Das Zubehör für den Hue Flux Lightstrip ist endlich erhältlich. Damit lassen sich besonders individuelle Installationen realisieren. Ohnehin ist der Hue Flux Leuchtstreifen ein echter Allrounder zum überraschend günstigen Preis – hier findet ihr alle Details zu diesem neuen Bestseller.

