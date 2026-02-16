Apple Special Event am 4. März angekündigt

Apple hat zum ersten Special Event des Jahres eingeladen. Dieses Mal wird es aber wohl keine große Keynote, sondern wohl eher ein „privates“ Event für eingeladene Medienvertreter. Der Startschuss fällt am 4. März um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Was ebenfalls nicht zu den üblichen Keynotes aus Cupertino passt: Es gibt Einladungen für verschiedene Orte. In den USA hat Apple nach New York geladen, dort geht es um 9:00 Uhr Ortszeit los. In Europa wird London der Treffpunkt der Apple-Szene sein, hier startet das Event um 14:00 Uhr.

Auch einen der sonst üblichen Titel für das Event gibt es nicht. In der Einladung ist lediglich das Apple-Logo mit dem Zusatz „Du bist herzlich eingeladen“ zu sehen. Es ist die Rede von einer „besonderen Apple Experience“.

Neue iPads, neue MacBook und das iPhone 17e sollen ja bekanntlich in den Startlöchern stehen. Vielleicht hat Apple aber noch mehr auf Lager? Auch der HomePod mit Display war ja immer wieder in den Gerüchten unterwegs.