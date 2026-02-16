Apple-Geschenkkarte für 100 Euro kaufen und 10 Euro Penny-Guthaben erhalten

Bereits im Dezember lief eine Aktion in der Penny-App (App-Store-Link), über die ihr euch beim Kauf einer 100 Euro Apple-Geschenkkarte 10 Euro Guthaben in der Penny-App sichern konntet. Nun lässt der Discounter seine Aktion wieder aufleben, denn vom 16. bis 21. Februar, also von heute bis Samstag, könnt ihr einen Coupon aktivierten und euch binnen 30 Tagen Guthaben für den nächsten Einkauf bei Penny sichern.

Um an der Aktion teilnehmen zu können, benötigt ihr die Penny-App sowie einen App-Account, den ihr einfach kostenlos anlegen könnt. In der App müsst ihr dann den entsprechenden Aktions-Coupon aktivieren, um an der Aktion teilnehmen zu können. Für das Aktivieren des Coupons habt ihr noch Zeit bis Samstag, 21. Februar. Gültig ist der Coupon dann 30 Tage lang ab Aktivierungsdatum. Das heißt, ihr müsst nicht bis Samstag auch die Geschenkkarte erworben haben, sondern könnt diesen auch später einlösen.

Guthaben beim nächsten Einkauf nutzen

Habt ihr den Coupon aktiviert, könnt ihr im Penny vor Ort eine Apple Geschenkkarte im Wert von 100 Euro kaufen und euch, wenn ihr den QR-Code aus der App an der Kasse vorzeigt, das Guthaben von 10 Euro sichern. Dieses könnt ihr dann beim nächsten Einkauf bei dem Discounter einlösen.