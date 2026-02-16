Ugreen Nexode Pro Power Bank oder Anker Laptop Powerbank?

Anfang des Monats hat Ugreen eine neue Powerbank auf den Markt gebracht. Die neue Ugreen Nexode Pro Power Bank kostet regulär 99,99 Euro und ist derzeit mit einem Rabattcoupon für 84,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Damit liegt der tragbare Akku auf einem Niveau mit der Anker Laptop Powerbank (Amazon-Link), die ihr schon länger kennt. Ich habe mir beide Modelle angeschaut und mich gefragt: Gibt es einen klaren Favoriten?

Auf dem Papier tut sich zunächst einmal nicht viel. Beide Powerbanks haben eine Kapazität von 25.000 mAh, verfügen über zwei integrierte USB-C-Kabel und zwei weitere USB-Ports. Ein Display ist ebenfalls bei beiden Modellen inklusive. Unterscheide gibt es bei der maximalen Leistung: Anker gibt 165 Watt Gesamtleistung an, bei Ugreen sind es 200 Watt.

Wärmeentwicklung sorgt bei Anker Laptop Powerbank für Probleme

Und genau die Leistung ist ein interessantes Detail, mit dem wir uns genauer beschäftigen sollten. Mit der Anker Laptop Powerbank ist es beispielsweise nicht möglich, ein MacBook Pro durchgängig mit 100 Watt zu laden. Bei rund 60 Prozent verbleibender Kapazität wird die Powerbank gedrosselt und liefert dann nur noch 40 bis 50 Watt Leistung. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Aufladen, nur eben anders herum.

Bei der Ugreen Nexode Pro Power Bank möchte man davon ausgehen, dass sie leistungsstärker agiert. Immerhin bietet sie auf dem Papier eine höhere Gesamtleistung. Im Praxis-Test mit einem MacBook Pro zeigt sich aber auch hier ein ähnliches Bild: Es geht mit 90 bis 100 Watt schnell los, nach einer Zeit wird die Leistung allerdings auf unter 50 Watt gedrosselt. Und will man die frisch entladene Powerbank direkt wieder aufladen, klappt auch das nur im Schneckentempo. Abkühlung ist zwischendurch zwingend notwendig.

Verarbeitung und Design der Ugreen Nexode Pro Power Bank

Das grundlegende Design der beiden Powerbanks unterscheidet sich nicht. Die Ugreen Nexode Pro Power Bank ist trotz gleicher Kapazität und ähnlicher Leistung einen Hauch dicker, im Alltag dürfte das aber keinen echten Unterschied machen. Im direkten Vergleich ist aber definitiv ein Größenunterschied erkennbar.

Das als Schlaufe geformte USB-C-Kabel ist bei Ugreen einen Hauch länger, dafür gefällt mir die Befestigung des Steckers als Schlaufe bei Anker deutlich besser. Hier lässt sich das Kabel einfacher lösen und wieder einstecken.

Das ausziehbare Kabel ist bei beiden Powerbanks nahezu identisch lang, bei der Anker Laptop Powerbank ist es allerdings etwas dicker und macht so einen etwas hochwertigeren, stabileren Eindruck.

Die Außenhülle besteht bei beiden Modellen aus Kunststoff. Hier werdet ihr nach einiger Zeit im rauen Alltag durchaus Spuren erkennen können. Die Anker Laptop Powerbank wird aufgestellt und hat eine kleine gummierte Unterseite, die Ugreen Nexode Pro Power Bank wird flach hingelegt und hat zwei kleine Gummistreifen.

Das ist mein Fazit und mein Favorit

Beide Powerbanks sind keine Dauerläufer, zumindest nicht unter voller Leistung. Für den Hausgebrauch sind sowohl Ugreen Nexode Pro Power Bank als auch Anker Laptop Powerbank prima geeignet. Macbook, iPhone, iPad, Babyphone – ihr könnt einfach alles aufladen und habt zwei Kabel immer sofort am Start. Genau das ist aus meiner Sicht der größte Pluspunkt.

Ugreen hätte die Chancen gehabt, mit einer starken Watt-Leistung an Anker vorbeizuziehen, hat das aber nicht geschafft. So bleibt das bekannte Modell von Anker mein Favorit – hier ist einfach alles ein kleines bisschen runder.

