Moment: Optische iPhone-Filterlösungen bei Amazon mit 15 Prozent Rabatt kaufen

Moderne Smartphone-Kamerasysteme beeindrucken heutzutage mit hoher Detailauflösung, fortschrittlicher Bildverarbeitung und umfassenden Videofunktionen. Bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen werden jedoch schnell die physikalische Grenzen automatisierter Belichtungs- und Kontrastalgorithmen erreicht.

An dieser Stelle können optische Filter zum Einsatz kommen, die Lichtmenge, Reflexionen und optische Effekte direkt vor der Linse gezielt modulieren. Der bekannte Hersteller Moment erweitert sein Schraubfilter-Angebot nun für Gehäusegewinde von 37 bis 82 Millimetern und deckt eine Bandbreite an Anpassungen ab: Von der milderen Darstellung von Lichterfassungen über erhöhten Mikrokontrast bis hin zur Reduktion starker Sonneneinstrahlung. Vom 15. bis 28. Februar 2026 gibt es bei Amazon einen 15-prozentigen Rabatt auf diese Modelle.

Flexible Nutzung an Kamera und Smartphone

Alle Filter sind als klassische Schraubfilter im Standardgewinde von 37 bis 82 Millimeter erhältlich und können an kompatiblen Kameraobjektiven direkt eingesetzt werden. Für die Nutzung am Smartphone steht eine 67-Millimeter-Filterhalterung von Moment zur Verfügung, die auf kompatible Moment Cases aufgesetzt wird. Dadurch lassen sich größere Schraubfilter auch in mobilen Setups einsetzen und flexibel zwischen Kamera und Smartphone verwenden. Das sind die drei Filterlösungen von Moment, die mit Rabatt versehen worden sind:

CineBloom Diffusion – Weichere Lichtwirkung: Die CineBloom-Filter von Moment reduzieren ausgeprägte Highlights und erzeugen eine weichere Lichtcharakteristik, ohne die Detailzeichnung wesentlich zu beeinträchtigen. Dies kann beispielsweise bei Porträtaufnahmen mit punktförmigen Lichtquellen oder bei nächtlichen Stadtaufnahmen mit intensiven Lichtakzenten zu einer gleichmäßigeren Darstellung führen. Die Ausführung mit 10 Prozent ermöglicht eine dezente Anpassung, während 20 Prozent eine stärker ausgeprägte Lichtstreuung bewirken.

AntiGlare CPL – Reflexionskontrolle und Farbkontrast: AntiGlare CPL-Filter minimieren Spiegelungen auf Glas-, Wasser- oder Metalloberflächen und unterstützen eine klarere Darstellung von Farbkontrasten. Typische Anwendungsbereiche sind Architekturaufnahmen mit Glasfassaden oder Landschaftsaufnahmen mit Wasserflächen, bei denen störende Reflexionen reduziert werden sollen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Aktionsmodelle sind im Zeitraum vom 15. bis 28. Februar 2026 mit einem Preisvorteil über Amazon verfügbar. Der CineBloom Diffusions Filter (10 und 20 Prozent) wird in 37 Millimeter (63,49 Euro), 52 Millimeter (84,99 Euro), 58 Millimeter (67,99 Euro) sowie 72 Millimeter (93,49 Euro) angeboten. Der Variable ND Filter (2 bis 5 Stops) steht in 52, 58 und 62 Millimeter (jeweils 127,49 Euro) sowie in 82 Millimeter (jeweils 152,99 Euro) zur Auswahl. Der AntiGlare CPL Filter ist in 49, 52 und 58 Millimeter (jeweils 76,49 Euro), in 62 und 67 Millimeter (jeweils 84,99 Euro), in 72 Millimeter (93,49 Euro), in 77 Millimeter (101,99 Euro) sowie in 82 Millimeter (105,99 Euro) erhältlich.

Wer ein iPhone der 17er-Generation besitzt, kann ebenfalls bei Amazon das entsprechende Moment Case erwerben, mit dem sich die oben bereits erwähnte 67-Millimeter-Filterhalterung verwenden lässt. Letztere kann ebenfalls bei Amazon für 39,99 Euro erworben werden.