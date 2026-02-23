Apple selbst hat letzte Woche die „Apple Experience“ angekündigt, bei der ausgewählten Medienvertreter neue Produkte vor Ort live erleben können. Laut Mark Gurman von Bloomberg soll Apple kommende Woche mindestens fünf neue Produkte vorstellen, wobei die Präsentationen über drei Tage verteilt stattfinden könnten.

Demnach soll Apple zwischen Montag und Mittwoch mehrere Neuheiten vorstellen, sodass das Konzern insgesamt mindestens fünf neue Geräte zeigt.

„Apple Experience“ ersetzt wohl klassisches Event

Apple hat Journalisten zu einer sogenannten „Apple Experience“ eingeladen, weshalb Teilnehmer neue Geräte direkt ausprobieren können, während ein klassischer Livestream offenbar ausbleibt. Statt einer Keynote könnte Apple Pressemitteilungen veröffentlichen, sodass Apple die Produkte schrittweise präsentiert.

Diese 5 neuen Produkte sind realistisch

MacBook: Besonders wahrscheinlich gilt ein neues günstigeres MacBook, weil Apple neue Zielgruppen ansprechen möchte und gleichzeitig iPhone-Technologie stärker auf Macs bringt. Gerüchte sprechen von einem 12,9-Zoll-Display sowie einem iPhone-Chip, wodurch Effizienz und Akkulaufzeit deutlich steigen könnten.

iPhone: Zusätzlich könnte ein neues Einsteiger-iPhone erscheinen, da mehrere Verbesserungen beim Chip, beim 5G-Modem sowie bei der Konnektivität erwartet werden. Namentlich reden wir vom iPhone 17e.

iPad: Außerdem stehen neue Tablets auf dem Plan, unter anderem ein iPad Air mit M4-Chip sowie ein aktualisiertes iPad 12 mit verbesserter Hardware.

MacBook Pro: Für das MacBook Pro steht in diesem Zyklus nur ein kleines Upgrade an, da Apple lediglich den M5 Pro und M5 Max einführt.

Displays: Auch neue Studio Displays befinden sich laut Bericht in Entwicklung, allerdings könnte deren Vorstellung später erfolgen, weil die Produktliste bereits sehr umfangreich wirkt.

Apple startet neue Release-Strategie

Insgesamt deutet vieles auf eine schnelle Veröffentlichungsserie hin, sodass Apple Neuheiten kompakter ankündigt und gleichzeitig längere Einzel-Events vermeidet.