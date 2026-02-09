Neues MacBook Pro im Anflug: Start für Anfang März geplant

Während viele noch mit einem späteren Termin gerechnet haben, verdichten sich nun die Hinweise, dass neue MacBook Pro-Modelle bereits Anfang März erscheinen könnten. Laut Mark Gurman von Bloomberg plant Apple, die nächste Generation überraschend zeitnah auf den Markt zu bringen.

M5 Pro und M5 Max stehen bereit

Im Zentrum des Updates stehen die neuen M5 Pro- und M5 Max-Chips, wodurch Apple die Leistung seiner Profi-Notebooks erneut deutlich steigern will. Obwohl größere Designänderungen nicht erwartet werden, dürfte allein der neue Chip für viele Nutzer und Nutzerinnen ein starkes Argument sein.

macOS-Update als entscheidender Hinweis

Spannend ist vor allem der zeitliche Zusammenhang, denn laut Gurman hängt der Start der neuen MacBook Pros eng mit der Veröffentlichung von macOS Tahoe 26.3 zusammen. Genau deshalb soll der Launch bereits in der Woche ab dem 2. März erfolgen, was ungewöhnlich früh für ein Mac-Update wäre.

Knappheit bei aktuellen Modellen spricht für baldigen Start

Zusätzlich sorgt die aktuelle Liefersituation für weitere Hinweise, denn die derzeit erhältlichen MacBook Pro-Modelle mit M4 Pro und M4 Max sind weiterhin nur eingeschränkt verfügbar. Diese Knappheit deutet darauf hin, dass Apple die Lager bereits für die nächste Generation räumt.

Auch wenn es sich vorerst „nur“ um ein Chip-Upgrade handelt, könnten die neuen MacBook Pros mit M5 Pro- und M5 Max-Chips bereits im März für frischen Wind sorgen. Das große Redesign ist allerdings erst für später geplant.