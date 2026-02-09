Während Apple zuletzt vor allem Macs und iPhones aktualisiert hat, rücken nun auch neue iPads in den Fokus, denn laut Mark Gurman von Bloomberg stehen frische Modelle bereits „in Kürze“ vor dem Marktstart. Dabei soll Apple gleich zwei Geräte aktualisieren, und zwar sowohl das klassische iPad als auch das iPad Air.

iPad 12: Mehr Leistung statt neuem Design

Beim iPad der 12. Generation bleibt Apple offenbar beim bekannten Look, aber setzt gleichzeitig auf einen deutlich stärkeren Prozessor. Statt optischer Veränderungen soll nämlich der A18-Chip Einzug halten, wodurch das Einstiegs-iPad spürbar schneller wird und gleichzeitig moderner wirkt.

Besonders wichtig ist der neue Chip, denn dadurch unterstützt das iPad erstmals Apple Intelligence, während das aktuelle Modell mit A16-Chip diese Funktionen noch außen vor lässt.

iPad Air 8 bekommt den M4-Chip

Auch beim iPad Air soll sich äußerlich wenig ändern, aber unter der Haube passiert deutlich mehr. Apple plant laut Gurman, das iPad Air der 8. Generation mit dem M4-Chip auszustatten, wodurch sich die Leistung weiter an die Pro-Modelle annähert.

Damit positioniert Apple das Air erneut zwischen Einsteiger-iPad und iPad Pro, während Nutzer und Nutzerinnen deutlich mehr Power für kreative Aufgaben bekommen.

OLED bleibt vorerst dem iPad mini vorbehalten

Während iPad und iPad Air nur Chip-Updates erhalten sollen, plant Apple beim iPad mini größere Schritte. Dieses Modell soll noch in diesem Jahr auf ein OLED-Display umgestellen, wodurch es sich klar von den größeren iPads absetzt.

Kleine Updates mit großer Wirkung

Auch wenn große Design-Änderungen ausbleiben, dürften iPad 12 und iPad Air 8 durch ihre neuen Chips deutlich attraktiver werden. Gerade die Unterstützung von Apple Intelligence könnte dafür sorgen, dass Apples Tablets wieder einen spürbaren Schritt nach vorne machen.