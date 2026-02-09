iPhone 17e: Der Start rückt näher

Während Apple zuletzt vor allem die Pro-Modelle in den Fokus gerückt hat, deutet nun vieles darauf hin, dass das iPhone 17e schon sehr bald offiziell vorgestellt wird, wobei Mark Gurman von Bloomberg von einem unmittelbar bevorstehenden Marktstart spricht. Gleichzeitig soll Apple das Modell gezielt attraktiver machen, sodass Käufer mehr Technik zum gleichen Preis bekommen.

A19-Chip sorgt für deutlich mehr Leistung

Dabei setzt Apple beim iPhone 17e auf den A19-Chip, der bereits im regulären iPhone 17 zum Einsatz kommt und deshalb für spürbar mehr Performance sorgt. Gleichzeitig dürfte der neue Prozessor nicht nur Apps schneller starten lassen, sondern auch langfristig für eine bessere Update-Perspektive sorgen.

Besonders spannend ist jedoch, dass Apple offenbar eine der größten Schwächen der aktuellen e-Reihe behebt, denn MagSafe soll erstmals Einzug halten. Dadurch lassen sich Ladegeräte, Wallets und anderes Zubehör magnetisch nutzen, was den Alltag deutlich komfortabler macht.

Neue Funkchips für moderne Konnektivität

Darüber hinaus soll Apple beim iPhone 17e gleich mehrere neue Funkchips verbauen, denn neben dem C1X-Modem für Mobilfunk kommt auch der N1-Chip für Bluetooth, WLAN und Thread zum Einsatz. Dadurch profitiert das Gerät nicht nur von stabileren Verbindungen, sondern auch von einer besseren Integration in Smart Home-Umgebungen.

Mehr Funktionen, gleicher Einstiegspreis

Trotz der technischen Upgrades soll Apple am Preis von 699 Euro festhalten, wodurch das iPhone 17e deutlich attraktiver wird als sein Vorgänger. Insgesamt deutet also vieles darauf hin, dass Apple mit dem iPhone 17e gezielt mehr Leistung, moderne Technik und bessere Ausstattung kombiniert, ohne dabei den Preis anzuheben. Deshalb dürfte das Gerät für viele Nutzer und Nutzerinnen interessant sein, die ein aktuelles iPhone wollen, aber auf Pro-Features verzichten können.